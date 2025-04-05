برشلونة يرفض هدية الريال ويسقط في فخ التعادل

وسجل لبرشلونة في الدقيقة 7، بينما سجل لريال ناتان في الدقيقة 17.وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف ، بينما رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.