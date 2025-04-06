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طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2
رياضة
2025-04-06 | 14:05
620 شوهد
السومرية نيوز
– رياضي
كلفت
لجنة الحكام
في
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
، اليوم الأحد، طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لقيادة مباراة فريقي Lion city Salors السنغافوري و Sydney لأسترالي ضمن الدورِ نصف النهائي لدوري أبطال
آسيا
2.
وقال
الاتحاد العراقي لكرة القدم
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان |"الطاقمُ التحكيميّ يتألفلا من
زيد ثامر
حكماً للساحة، وحيدر
عبد الحسن
مساعداً أول، وأمير
داود
مساعداً ثانياً، ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد
صباح قاسم
مساعد VAR ، إلى جانب
محمد
عبيد
حكماً لـ VAR من دولةِ الإمارات العربية المتحدة".
وتجري المباراةُ في
سنغافورة
بالتاسع من شهر نيسان الحالي.
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