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طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2

رياضة

2025-04-06 | 14:05
طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2
620 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لقيادة مباراة فريقي Lion city Salors السنغافوري و Sydney لأسترالي ضمن الدورِ نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان |"الطاقمُ التحكيميّ يتألفلا من زيد ثامر حكماً للساحة، وحيدر عبد الحسن مساعداً أول، وأمير داود مساعداً ثانياً، ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد صباح قاسم مساعد VAR ، إلى جانب محمد عبيد حكماً لـ VAR من دولةِ الإمارات العربية المتحدة".
وتجري المباراةُ في سنغافورة بالتاسع من شهر نيسان الحالي.
 
 

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