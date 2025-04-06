طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2

وقال في بيان ورد لـ ، ان |"الطاقمُ التحكيميّ يتألفلا من حكماً للساحة، وحيدر مساعداً أول، وأمير مساعداً ثانياً، ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد مساعد VAR ، إلى جانب حكماً لـ VAR من دولةِ الإمارات العربية المتحدة".وتجري المباراةُ في بالتاسع من شهر نيسان الحالي.