مبابي يعلق على انباء خروج فينيسيوس من ريال مدريد

وصرح مبابي في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" "القرار لم يكن صعباً بين والمال".وأوضح كيليان لاحقاً عقب نشر المقابلة أنه لم يقصد الإساءة إلى بي إس جي، موضحاً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "أقصد أن الخيار كان سهلاً بين واللعب في الدوري السعودي".وأضاف النجم الفرنسي في المقابلة: "كل ما أردته هو اللعب هنا في سانتياجو برنابيو، وتسجيل الأهداف والشعور بالسعادة، لقد بدأت كمشجع لزيدان عندما انضم إلى الجلاكتيكوس".وتابع: "ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، يتمتع بهالة لا يمتلكها الآخرون، ومع انضمام ، مثلي الأعلى الآخر، تابعتُ جميع مباريات الفريق، حتى لو لم تكن من مشجعيه، فأنت تشاهد مبارياته لأنه أكبر نادٍ في العالم".وواصل قائد الديوك: "في البداية، كان اللعب لريال مدريد حلماً، ثم هدفاً، والآن حقيقة".وتطرق كيليان للحديث عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، قائلاً: "لا أتخيل مدريد بدونه، ومن الطبيعي أن يتحدث عنا الجميع، لأننا ثنائي بإمكانه صناعة الفارق دائماً، أريد اللعب بجواره ومع الكثير من زملائي بالفريق".وبسؤاله هل تتمنى الكرة الذهبية أم دوري أبطال أوروبا؟، أجاب مبابي: "الكرة الذهبية فردية، ولطالما قلتُ إن اللعب لريال مدريد هو أهم جزء في مسيرتي، لذا فإن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أفضل نادٍ في العالم، وأن تصبح جزء من تاريخ أفضل نادٍ في العالم، فلا يوجد أفضل من ذلك".