العراق يخطف 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية للجودو

وتحتضن العاصمة الأردنية النسخة الـ22 من لمنتخبات الناشئين والناشئات، والـ19 للشباب والشابات (بطولة الكاتا منتخبات)، والبطولة المفتوحة رقم 23 للكبار، والتاسعة للبراعم والعاشرة للأشبال والـ 14 للكاتا (الذكور والإناث).وستنطلق فعاليات للمنتخبات، ناشئين وناشئات وشباب وشابات “فردي” يوم غد الثلاثاء، على أن يقام حفل الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء.وتتواصل منافسات البطولة يوم الأربعاء بإقامة منافسات البطولة العربية المفتوحة للرجال والسيدات “فردي”، فيما تقام البطولة العربية المفتوحة للرجال والسيدات “فرق” والبطولة العربية المفتوحة للأشبال “فردي” يوم الخميس المقبل، قبل أن تختتم البطولة يوم الجمعة بإقامة منافسات البطولة العربية المفتوحة للبراعم “فردي” وللأشبال “فرق”، وسط مشاركة واسعة لنخبة من الدول.