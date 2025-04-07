هل تتأثر كرة القدم بتعريفات ترامب الجمركية؟

فرض رسوماً جمركية بنسب مختلفة على الواردات من عدة دول حول العالم، وهو قرار أثار ضجة واسعة، وكانت له تداعيات اقتصادية لا تزال مستمرة.وبالرغم من أن كرة القدم ليست منتجاً ملموساً يتم استيراده وتصديره، فإن هذا لا يجعلها بعيدة عن التأثر بقرارات الاقتصادية.نشرت صحيفة "آس" تقريراً عن التأثيرات المحتملة لتعريفات ترامب على كرة القدم، بناء على قرارات الخبراء في هذا المجال."الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى كراهية أوروبا أو كراهية أمريكا"، هذا ما يعتقده خوسيه بونال، أستاذ إدارة الرياضة العالمية في الجامعة الأوروبية، الذي يرى أن هذه الرسوم الجمركية قد تُثير ردود فعل سلبية أوسع نطاقاً.ويوضح قائلاً: "من المرجح أن ترد أوروبا، وسنشهد أسواقاً محلية بشكل متزايد، قد يؤدي هذا إلى نوع من (رهاب أوروبا) أو (رهاب أمريكا)، حيث تُرفض بعض العلامات التجارية لأسباب أيديولوجية".ويضيف: "على المدى القصير، قد تكون الآثار الاقتصادية محدودة، ولكن قد تظهر مشكلات تتعلق بالهوية على المدى المتوسط، إذا بدأ الجمهور الأمريكي يشعر بأن أوروبا لا تريده، فقد تُفضل العلامات التجارية العالمية شركائها الآسيويين أو من الشمالية على نظرائهم الأوروبيين".ويُحذّر بونال من أن العكس قد يكون صحيحاً أيضا، إذ تتردد الأندية الأوروبية في العمل مع شركاء من دولة تُطبّق إجراءات تُضرّ باقتصاداتها المحلية.على سبيل المثال، يستشهد بونال بانخفاض مبيعات شركة تسلا بنسبة 13% والهجمات على سياراتها بعد أن بدأ إيلون ماسك بالتحالف بشكل واضح مع ترامب.ومع ذلك، لا يتوقع أن تكون الرعايات الكبرى، كتلك التي تشمل أو ، في خطر داهم.واختتم قائلاً: "أسواق برشلونة في وآسيا بالغة الأهمية، الأمر كله يتعلق بالأرقام، نعم، سيكون هناك تأثير، لكنه قد لا يكون جذريا".ارتفاع تكاليف بناء الملاعبقد تؤدي الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى زيادة نفقات الملاعب الجديدة، بل قد تتضرر البنية التحتية أيضاً.ويشير غابرييل سان ميغيل، مدير العلوم والرفاهية في شركة beBartlet، إلى ارتفاعات محتملة في التكاليف، حيث قال: "قد تؤدي الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى زيادة نفقات الملاعب الجديدة أو مشاريع التجديد، مما قد يؤخر الجداول الزمنية أو يُرهق الميزانيات".هذا العامل مهم بشكل خاص مع اقتراب 2026 وأولمبياد 2028 في ، بجانب للأندية 2025.ولعلّ أكثر ما يُثير القلق هو التأثير المُحتمل طويل المدى على حقوق البث التلفزيوني.ويُحذّر دينيس قائلا: "جزء كبير من دخلنا من حقوق البث يأتي من الولايات المتحدة، وإذا ظلّ ترامب على رأس السلطة عند إعادة التفاوض على العقود، فمن غير الواضح كيف ستسير الأمور".أسعار قمصان كرة القدمبينما لا تزال الأندية تُقيّم النطاق الكامل لهذه التعريفات، تُشير مصادر داخلية في فرق أخرى في إلى أن ارتفاع الأسعار في سلسلة التوريد قد ينتقل إلى المستهلكين.وبهذا قد ترتفع أسعار القمصان والمعدات والسلع الرسمية، وذلك حسب مقدار العبء المالي الذي قد تتحمله الأندية والشركات المُصنّعة.واعترف دينيس قائلاً: " قد ترتفع أسعار القمصان، إذا رفع الموردون الأسعار، فقد نضطر إلى إعادة التفاوض على الصفقات أو تحميل المشجعين هذه التكاليف".هذا ليس الحل الأمثل، ولكنه وارد، وفي النهاية، قد يقلص هذا هوامش ربحنا ويؤثر على حجم استثماراتنا في فرقنا".على عكس الأندية، يتمتع لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"بحماية شبه تامة، بفضل علاقة وطيدة مع ترامب.ومن المثير للاهتمام أن هذا الوضع قد يمهد الطريق لعودة العلامات التجارية المحلية إلى الظهور في أوروبا، إذا كانت الدوافع الاقتصادية منطقية.