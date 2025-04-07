من هو المدرب المرشح من قبل عدنان درجال لقيادة المنتخب الوطني؟

وقالت المصادر ووسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "رئيس رشح المدرب حسين لقيادة المنتخب خلفا للاسباني كاساس".وأضافت ان "ذلك سيعلن رسميا بعد موافقة اعضاء الاتحاد".