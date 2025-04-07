هل سنشاهد دي بروين وميسي بنفس القميص قريباً.. اليكم الإجابة

وكان كيفن دي بروين أعلن رحيله عن في الصيف المقبل بعد نهاية عقده في يونيو/حزيران 2025.ورغم أن دي بروين سيكون لاعباً حراً، إلا أن العقبات التنظيمية في الدوري الأمريكي "MLS" قد تحول دون إتمام الصفقة.وحسب صحيفة "ميرور" بنسختها الأمريكية، فإن الدوري الأمريكي يخضع لقانون "اللاعب المُصنَّف" (Designated Player Rule)، الذي يسمح لكل فريق بتسجيل 3 لاعبين فقط برواتب تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في سقف الرواتب.ويمتلك إنتر حالياً 3 لاعبين ضمن هذه الفئة، هم الأرجنتينية ، والثنائي الإسباني بوسكيتس وجوردي ألبا، في حين يتقاضى الأوروغواياني راتباً أقل خارج هذا التصنيف.وبالتالي، فإن التعاقد مع دي بروين سيتطلب الاستغناء عن أحد الأسماء الكبرى، وهو أمر يبدو مستبعداً بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمع بين رباعي برشلونة السابق.يُذكر أن دي بروين يحظى أيضاً باهتمام من أندية سعودية، قادرة على تقديم عروض مالية تفوق ما يتقاضاه حالياً في ، ما يزيد من صعوبة انضمامه إلى الدوري الأمريكي.ويشارك إنتر في للأندية 2025 الصيف المقبل بصفته الفريق المضيف.