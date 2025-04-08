مباراة مؤجلة.. الشرطة يسعى لانتزاع صدارة "دوري النجوم" اليوم

ويحتاج القيثارة إلى الفوز على الفريق البصري صاحب المركز السابع عشر برصيد (23 نقطة)، بغية خطف الصدارة من ، والمضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي، لا سيما أنَّ الأخضر يقف بالترتيب الثالث وله (50 نقطة)، مع مباراة مؤجلة أمام لحساب الجولة (21).وينظر لاعبو القيثارة إلى هذه المباراة بعين التعويض واستعادة التوازن عقب الخسارة في الجولة (26) أمام المتصدر الحالي، وبالتالي فإنهم يستندون إلى الدعم الجماهيري لتخطي اختبار اليوم بنجاح من خلال إضافة (3) نقاط جديدة تسهم في عودتهم إلى القمة مجدداً.وعلى الجانب الآخر يأمل أن يكون لقاء اليوم انطلاقة جديدة له بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة بمواجهة ، ولذلك فإنه يُمنّي النفس بتحقيق المفاجأة، وإيقاف زحف الشرطة نحو الصدارة، بهدف الابتعاد عن مناطق الخطر.