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بيان "غاضب" من اتحاد الكرة حول معلومات تتعلق بالحسابات المالية والرواتب والمكافآت
رياضة
2025-04-08 | 06:02
1,616 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نفى
الاتحاد العراقي
لكُرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة تتعلقُ بالحسابات المالية ورواتب ومكافآت أعضاء الاتحاد.
وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة"، مشدداً على أن "استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيُعرّضُ مَن يقومُ بذلك للمساءلةِ القانونيةِ، واتخاذ الإجراءاتِ اللازمة بحقه".
وبين الاتحادُ أن "جميعَ حساباته تخضعُ لرقابةِ
ديوان
الرقابةِ الماليّة، وأن جميعَ المصاريفِ تتمُّ على وفق الأطرِ القانونيّةِ المُعتمدة، لافتا الى ان المصدرَ الرسميَّ للأخبارِ هو موقعُ الاتحادِ، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي".
وتابع، "نهيبُ بجميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم إرباكِ المُجتمعِ الرياضيّ في وقتٍ حساسٍ يتطلبُ من الجميع التعاونَ والتكاتفَ لتَحقيقِ الأهدافِ المنشودة".
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