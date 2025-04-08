بيان "غاضب" من اتحاد الكرة حول معلومات تتعلق بالحسابات المالية والرواتب والمكافآت

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة"، مشدداً على أن "استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيُعرّضُ مَن يقومُ بذلك للمساءلةِ القانونيةِ، واتخاذ الإجراءاتِ اللازمة بحقه".وبين الاتحادُ أن "جميعَ حساباته تخضعُ لرقابةِ الرقابةِ الماليّة، وأن جميعَ المصاريفِ تتمُّ على وفق الأطرِ القانونيّةِ المُعتمدة، لافتا الى ان المصدرَ الرسميَّ للأخبارِ هو موقعُ الاتحادِ، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي".وتابع، "نهيبُ بجميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم إرباكِ المُجتمعِ الرياضيّ في وقتٍ حساسٍ يتطلبُ من الجميع التعاونَ والتكاتفَ لتَحقيقِ الأهدافِ المنشودة".