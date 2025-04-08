كل ما تريد معرفته عن قمة ريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا

ويلتقي المتأهل من فريقي وآرسنال مع المتأهل من وأستون ، في مرحلة نصف النهائي.ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة الفريقين في موقعة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل/ نيسان الجاري.تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق حفيظ دراجي.ويدير المباراة الحكم البوسني إيرفان بيلجتو.وتوج بـ6 ألقاب في آخر 11 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى قبل ضم .ويواجه طريقا صعبا للتتويج بلقبه الـ16 في دوري الأبطال، كما كان الحال في مسيرته نحو التتويج باللقب في 2022، عندما واجه ، وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، في النهائي.وهذه المرة، بعد إقصاء وأتلتيكو ، يجب على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، أن يتفوق على أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، الذي لم يعد لديه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا لتحقيق لقب مع الفريق.وكان لكرة القدم رفع الحظر عن الثنائي، كليان وأنطونيو روديغر الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة أتلتيكو، حيث سيتمكنان من خوض المباراة التي تقام في . وتم إيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب الاحتفالات المفرطة، لمدة عام.وتواجه الفريقان 4 مرات في السابق، فاز "المدفعجية" بمباراتين مقابل فوز لريال مدريد وتعادل واحد.