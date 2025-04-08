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كل ما تريد معرفته عن قمة ريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا

رياضة

2025-04-08 | 11:07
كل ما تريد معرفته عن قمة ريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا
202 شوهد

من المقرر ان يحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوربا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإمارات" بينما يقام الإياب في ضيافة حامل اللقب الأسبوع المقبل.

ويلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.

ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة الفريقين في موقعة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل/ نيسان الجاري.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق حفيظ دراجي.

ويدير المباراة الحكم البوسني إيرفان بيلجتو.

وتوج الريال بـ6 ألقاب في آخر 11 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى قبل ضم مبابي.

ويواجه الريال طريقا صعبا للتتويج بلقبه الـ16 في دوري الأبطال، كما كان الحال في مسيرته نحو التتويج باللقب في 2022، عندما واجه باريس سان جيرمان، وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، في النهائي.

وهذه المرة، بعد إقصاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، يجب على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، أن يتفوق على أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، الذي لم يعد لديه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا لتحقيق لقب مع الفريق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفع الحظر عن الثنائي، كليان مبابي وأنطونيو روديغر الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة أتلتيكو، حيث سيتمكنان من خوض المباراة التي تقام في لندن. وتم إيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب الاحتفالات المفرطة، لمدة عام.

وتواجه الفريقان 4 مرات في السابق، فاز "المدفعجية" بمباراتين مقابل فوز لريال مدريد وتعادل واحد.
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ريال مدريد

ارسنال

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