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رد فعل مؤثر لرونالدو على نبأ وفاة مكتشفه

رياضة

2025-04-08 | 13:48
رد فعل مؤثر لرونالدو على نبأ وفاة مكتشفه
982 شوهد

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خبرا حزينا بوفاة أحد الذين لهم فضل كبير في بداية مسيرته الاحترافية.



ويعود الفضل إلى أوريليو في اكتشاف رونالدو بالإضافة إلى عدد من أبرز النجوم التاريخيين وعلى رأسهم الأسطورة لويس فيغو.

ونشر رونالدو رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام" نعى فيها أوريليو بيريرا قائلا: "أحد أعظم رموز مكتشفي اللاعبين في العالم قد رحل عنا، لكن إرثه سيبقى حيًا إلى الأبد".

وأضاف: "لن أتوقف أبدا عن الامتنان لكل ما فعله من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين إلى الأبد السيد أوريليو شكرا على كل شيء ارقد بسلام".

يذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته الاحترافية مع "سبورتينغ لشبونة" حيث انضم إلى الفريق في 1997 قادما من ناسينيول، ثم تدرج في الفئات السنية مع لشبونة قبل أن يرحل في 2003 وينتقل إلى مانشستر يونايتد.
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رونالدو

وفاة مكتشفه

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