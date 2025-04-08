رد فعل مؤثر لرونالدو على نبأ وفاة مكتشفه

ويعود الفضل إلى أوريليو في اكتشاف بالإضافة إلى عدد من أبرز النجوم التاريخيين وعلى رأسهم فيغو.ونشر رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام" نعى فيها أوريليو بيريرا قائلا: "أحد أعظم رموز مكتشفي اللاعبين في العالم قد رحل عنا، لكن إرثه سيبقى حيًا إلى الأبد".وأضاف: "لن أتوقف أبدا عن الامتنان لكل ما فعله من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين إلى الأبد السيد أوريليو شكرا على كل شيء ارقد بسلام".يذكر أن بدأ مسيرته الاحترافية مع "سبورتينغ لشبونة" حيث انضم إلى الفريق في 1997 قادما من ناسينيول، ثم تدرج في الفئات السنية مع قبل أن يرحل في 2003 وينتقل إلى .