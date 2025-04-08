التعادل يحسم لقاء دهوك والقادسية في أبطال الخليج

حسم التعادل لقاء فريقي العراقي والقادسية في دوري أبطال .

وانتهت المباراة التي اقيمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بالتعادل بدون أهداف.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في اياب البطولة على في .