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رونالدو يحقق إنجازا غير مسبوق بملاعب السعودية
رياضة
2025-04-08 | 16:04
المصدر:
موقع كووورة
1,330 شوهد
حقق
الأسطورة
البرتغالي
كريستيانو
رونالدو
، قائد النصر، إنجازا غير مسبوق في تاريخ دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما سجل ثنائية في شباك
الهلال
، مساء الجمعة الماضي.
وقاد
رونالدو
فريقه للفوز على
الهلال
، بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن، ليصل "العالمي" للنقطة 54 في المركز الثالث.
وكان
رونالدو
قد وصل بهذه الثنائية إلى 70 هدفا، ليحتل المركز التاسع في قائمة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ.
ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لرابطة
الدوري السعودي
، فإن رونالدو بات أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال 791 يوما.
ويأتي خلفه السوري عمر السومة، مهاجم
العروبة
ومتصدر القائمة، حيث وصل لنفس العدد في 936 يوما، ويليه
المغربي
عبد الرزاق
حمد الله، هداف الشباب (963)، ثم الفرنسي بافتيمبي جوميز، أسطورة
الهلال
(977).
يذكر أن رونالدو يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن للمحترفين، برصيد 21 هدفا، حيث يتطلع للحفاظ على الحذاء
الذهبي
للموسم الثاني تواليا.
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