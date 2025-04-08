رونالدو يحقق إنجازا غير مسبوق بملاعب السعودية

وقاد فريقه للفوز على ، بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن، ليصل "العالمي" للنقطة 54 في المركز الثالث.وكان قد وصل بهذه الثنائية إلى 70 هدفا، ليحتل المركز التاسع في قائمة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ.ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لرابطة ، فإن رونالدو بات أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال 791 يوما.ويأتي خلفه السوري عمر السومة، مهاجم ومتصدر القائمة، حيث وصل لنفس العدد في 936 يوما، ويليه حمد الله، هداف الشباب (963)، ثم الفرنسي بافتيمبي جوميز، أسطورة (977).يذكر أن رونالدو يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن للمحترفين، برصيد 21 هدفا، حيث يتطلع للحفاظ على الحذاء للموسم الثاني تواليا.