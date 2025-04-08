آرسنال يهزم الريال في ربع نهائي أبطال أوروبا

وجه آرسنال ضربة موجعة لضيفه بالفوز عليه (3-0)، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واحتضن المباراة ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي. وجاءت أهداف الفريق الإنجليزي عن طريق "ثنائية" وميكيل ميرينو، في الدقائق (58، 70، 75)، ليضع قدما في المربع بأفضليته قبل مباراة الإياب.