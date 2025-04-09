منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال

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ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في ملعب الدولي مساء يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل، فيما سيقابل المنتخب في استاد الدولي يوم 10 من الشهر ذاته.وتلقى منتخب ضربة موجعة بتأكيد إصابة نجم خط وسطه ونادي أوتريخت الهولندي إقبال، حيث كان يعاني من بعض الآلام بعد انتهاء مباراة فريقه الأخيرة أمام جو أهيد إيجلز يوم الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وأسهم في أحد أهداف المباراة بعدما شارك بصفة أساسية طيلة دقائق المباراة.وزيدان إقبال يعاني حاليا من بعض الآلام في منطقة الركبة وبسبب هذه الآلام اللاعب لم يتمكن من خوض الحصة التدريبية للفريق أمس الثلاثاء، بالتالي فإن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية للوقوف على حجم إصابته التي تبدو خطيرة نوعا ما، إذ يشعر الجهاز الفني للفريق الهولندي بالقلق من وضع اللاعب ونصحته بالابتعاد عن التدريبات واللعب لحين إكمال الفحوص الطبية.ينتظر إقبال حاليا نتائج الفحوص الطبية الأخيرة التي قد تظهر قريبا، ففي حال أثبتت الفحوص حاجته لإجراء عملية جراحية فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر وأما في حال لم تظهر الفحوص حاجته لعملية جراحية فإن إقبال قد يعود بعد 10 أيام للعب مجددا وهذا الأمر قد يكون مستبعدا، إذ تتجه الأمور إلى إجراء عملية جراحية.في حال أجرى إقبال، العملية الجراحية فإنه سيغيب عن منتخب العراق في مباراتي والأردن وبالتالي سيتعرض المنتخب العراقي لضربة قوية جدا لأن إقبال يعد من أهم لاعبي خط الوسط في وبإمكانه إيجاد الحلول والتمريرات المفتاحية لبناء هجمات أمام الفرق المنافسة، حيث خاض مواجهة في في الشهر الماضي، بحسبويلعب إقبال (21 عاما) في صفوف أوتريخت منذ صيف 2023، حيث يخوض موسمه الثاني مع الفريق الهولندي بعدما انتقل إليه من الإنجليزي.