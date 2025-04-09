اول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة من ارسنال

وأكد ، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام وقال في تصريحاته: "لا شك أنني أشعر بالمسؤولية تجاه الخسارة أمام أرسنال".وأضاف: "حاولنا القيام ببعض الحركات الفردية، لكن ضعنا في الملعب، سيطروا على المباراة والنتيجة قبل كل شيء".وأكمل: "أرسنال أظهروا التزاما أكبر وجودة أفضل ووحدة أفضل، بصراحة لم نكن سيئين خلال أول 60 دقيقة، كان من الصعب التعافي، لكن هناك أمور قمنا بها بشكل جيد في الشوط الأول، الفريق المنافس قوي جدا وعمل بجد، بدنيًا مستواهم مرتفع جدا".وختم : "بعد هذه الليلة، يبدو أنه ليس هناك أمل، ولكن في كرة القدم الأمور تتغير، لم يتوقع أحد أن يسجلوا هدفين من كرات ثابتة، لقد شهد البرنابيو العديد من الريمونتادا سابقا".وستقام مباراة الإياب بين وأرسنال، الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" .