أبرزها برشلونة ودورتموند.. مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا اليوم

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تضرب جماهير كرة القدم موعدًا مع الإثارة، حينما يلتقي برشلونة وبوروسيا دورتموند في قمة مثيرة مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب " كومبانيس الأولمبي"، ضمن مواجهة الذهاب التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





نجح برشلونة في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية، بعد تجاوز بنفيكا في الدور السابق بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 4-1، في الوقت الذي تجاوز بوروسيا دورتموند عقبة ليل الفرنسي بمجموع المباراتين 3-2.



وتُعد هذه المواجهة السادسة بين الفريقين عبر مختلف المنافسات الأوروبية والودية، حقق الفوز في 3 مباريات منها، وتعادلا مرتين، في الوقت الذي لم يحظ فيه العملاق الأصفر بفرصة الفوز على برشلونة من قبل.



وسبق أن التقى برشلونة وبوروسيا دورتموند خلال مرحلة الدوري من النسخة الحالية في المسابقة الأوروبية الشهيرة، وفيها تمكن برشلونة من الفوز على ملعب خصمه بنتيجة 3-2.



يواجه أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

وفي مواجهة أخرى، يلتقي مع ضيفه أستون فيلا، على أرضية استاد "حديقة الأمراء" ضمن موقعة جديدة في ذهاب ربع نهائي دوري يتطلع العملاق الكتالوني إلى حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ آخر لقب حصل عليه عام 2015، في الوقت الذي يحلم بوروسيا دورتموند بالوصول إلى لقبه الثاني في المسابقة، بعد أن خسر نهائي النسخة الماضية أمام 0-2.نجح برشلونة في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية، بعد تجاوز بنفيكا في الدور السابق بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 4-1، في الوقت الذي تجاوز بوروسيا دورتموند عقبة ليل الفرنسي بمجموع المباراتين 3-2.وتُعد هذه المواجهة السادسة بين الفريقين عبر مختلف المنافسات الأوروبية والودية، حقق الفوز في 3 مباريات منها، وتعادلا مرتين، في الوقت الذي لم يحظ فيه العملاق الأصفر بفرصة الفوز على برشلونة من قبل.وسبق أن التقى برشلونة وبوروسيا دورتموند خلال مرحلة الدوري من النسخة الحالية في المسابقة الأوروبية الشهيرة، وفيها تمكن برشلونة من الفوز على ملعب خصمه بنتيجة 3-2.وفي مواجهة أخرى، يلتقي مع ضيفه أستون فيلا، على أرضية استاد "حديقة الأمراء" ضمن موقعة جديدة في ذهاب ربع نهائي دوري

أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يراهن سان جيرمان على قدرات نجومه على غرار أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي من أجل حسم المواجهة، بعد نجاح الفريق في حصد لقب الدوري الفرنسي بصورة رسمية في الأسبوع الأخير، لكن هذا الأمر لا يبدو سهلًا أمام أستون فيلا الذي يقدم مستويات مذهلة في الموسم الجاري.



نجح سان جيرمان في الوصول إلى هذا الدور، بعد تجاوز ونجمه بركلات الترجيح بعد أن تبادلا الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد، في الوقت الذي تمكن أستون فيلا من تجاوز عقبة كلوب باكتساح كبير بمجموع المباراتين 6-1.



وتحمل هذه الموقعة أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها الأولى بين الفريقين الفرنسي والإنجليزي؛ إذ لم يسبق لهما أن التقيا سواء عبر المواجهات الأوروبية الرسمية، أو غيرها من المنافسات الودية التحضيرية.