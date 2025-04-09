مدرب برتغالي يقترب من قيادة منتخب العراق وكاساس يؤخر إجراءات التعاقد

وتلقى المنتخب العراقي خسارة تاريخية أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى 2026، المقرر إقامتها في وكندا والمكسيك.واقترب من الاتفاق مع أحد المدربين الأوروبيين لقيادة منتخب في المرحلة المقبلة، وتحديدًا في مباراتي الجنوبية والأردن ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، على أن يستمر أيضًا في الملحق الآسيوي في حال عدم تأهل مباشرة إلى المقرر إقامته العام المقبل، بحسب winwin.ووقع اختيار هذه المرة على المدرسة ، حيث يقترب أحد المدربين، كارلوس كيروش أو هيليو سوزا، من قيادة الفريق في القريب العاجل، لكن التعاقد الرسمي لن يتم الآن بسبب استمرار في العمل على إنهاء عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ يسعى الاتحاد إلى الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة حتى النهاية.كما سيطلب الاتحاد العراقي من المدرب الجديد متابعة الدوري المحلي واللاعبين المحترفين من الآن، بالإضافة إلى تحليل طريقة لعب منتخبي الجنوبية والأردن، من أجل اختيار توليفة مناسبة من اللاعبين تكون جاهزة للمواجهتين الحاسمتين في يونيو/ حزيران المقبل، إذ يدرك الاتحاد أن الوقت ضيق للغاية ولا يمكن الانتظار حتى الانتهاء من عقد كاساس، الذي قد يُحسم الشهر الحالي.ونجح الاتحاد العراقي في تأمين مبلغ التعاقد مع المدرب الجديد، خاصة بفضل عقود الرعاية التي أبرمها مؤخرًا، إلى جانب استعداد اللجنة الأولمبية العراقية لتغطية المبلغ المالي المطلوب، وكذلك التي قد تقدم دعمًا ماليًا جديدًا، بعدما تكفلت سابقًا بعقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، فضلًا عن توفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخب العراقي.ويحتل منتخب العراق لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن المنتخب صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي.