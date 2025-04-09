Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق يطال فندقا وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مدرب برتغالي يقترب من قيادة منتخب العراق وكاساس يؤخر إجراءات التعاقد

رياضة

2025-04-09 | 04:49
مدرب برتغالي يقترب من قيادة منتخب العراق وكاساس يؤخر إجراءات التعاقد
1,616 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد منتخب العراق لكرة القدم للتعرف على مدربه الجديد، بعدما قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من منصبه بسبب تراجع نتائج أسود الرافدين في الفترة الأخيرة.

وتلقى المنتخب العراقي خسارة تاريخية أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واقترب اتحاد الكرة من الاتفاق مع أحد المدربين الأوروبيين لقيادة منتخب العراق في المرحلة المقبلة، وتحديدًا في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، على أن يستمر أيضًا في الملحق الآسيوي في حال عدم تأهل العراق مباشرة إلى كأس العالم المقرر إقامته العام المقبل، بحسب winwin.

ووقع اختيار الاتحاد العراقي هذه المرة على المدرسة البرتغالية، حيث يقترب أحد المدربين، كارلوس كيروش أو هيليو سوزا، من قيادة الفريق في القريب العاجل، لكن التعاقد الرسمي لن يتم الآن بسبب استمرار الاتحاد العراقي في العمل على إنهاء عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ يسعى الاتحاد إلى الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة حتى النهاية.

خيسوس كاساس يؤخر إجراءات التعاقد مع مدرب منتخب العراق الجديد
كما سيطلب الاتحاد العراقي من المدرب الجديد متابعة الدوري المحلي واللاعبين المحترفين من الآن، بالإضافة إلى تحليل طريقة لعب منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، من أجل اختيار توليفة مناسبة من اللاعبين تكون جاهزة للمواجهتين الحاسمتين في يونيو/ حزيران المقبل، إذ يدرك الاتحاد أن الوقت ضيق للغاية ولا يمكن الانتظار حتى الانتهاء من عقد كاساس، الذي قد يُحسم منتصف الشهر الحالي.

ونجح الاتحاد العراقي في تأمين مبلغ التعاقد مع المدرب الجديد، خاصة بفضل عقود الرعاية التي أبرمها مؤخرًا، إلى جانب استعداد اللجنة الأولمبية العراقية لتغطية المبلغ المالي المطلوب، وكذلك الحكومة العراقية التي قد تقدم دعمًا ماليًا جديدًا، بعدما تكفلت سابقًا بعقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، فضلًا عن توفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخب العراقي.

ويحتل منتخب العراق لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

مدرب برتغالي

قيادة منتخب العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أبرزها برشلونة ودورتموند.. مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا اليوم
04:28 | 2025-04-09
اول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة من ارسنال
03:35 | 2025-04-09
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
02:44 | 2025-04-09
آرسنال يهزم الريال في ربع نهائي أبطال أوروبا
16:55 | 2025-04-08
رونالدو يحقق إنجازا غير مسبوق بملاعب السعودية
16:04 | 2025-04-08
التعادل يحسم لقاء دهوك والقادسية في أبطال الخليج
14:44 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
26.79%
09:39 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
09:39 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
23.73%
03:31 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
03:31 | 2025-04-08
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
14.94%
10:03 | 2025-04-07
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
10:03 | 2025-04-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
13.93%
12:29 | 2025-04-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
12:29 | 2025-04-07
بعد البرد والامطار.. محافظات تدخل الموجة الاربعينية وضيف جديد يزور العراقيين
10.37%
02:19 | 2025-04-08
بعد البرد والامطار.. محافظات تدخل الموجة الاربعينية وضيف جديد يزور العراقيين
02:19 | 2025-04-08
منتخب العراق يتلقى ضربة &quot;موجعة&quot; في تصفيات المونديال
10.25%
02:44 | 2025-04-09
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
02:44 | 2025-04-09
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ارتال لقوات حفظ القانون تتجه من صلاح الدين الى بغداد.. هل تتهيء لتظاهرات؟ (فيديو)
Play
ارتال لقوات حفظ القانون تتجه من صلاح الدين الى بغداد.. هل تتهيء لتظاهرات؟ (فيديو)
05:09 | 2025-04-09
بالفيديو.. روائح كريهة ومياه لا تصلح للاستهلاك البشري في "ابي الخصيب"‎
Play
بالفيديو.. روائح كريهة ومياه لا تصلح للاستهلاك البشري في "ابي الخصيب"‎
05:05 | 2025-04-09
تحقيق بمنح موقع تل الصياغ الاثري للاستثمار.. فيديو
Play
تحقيق بمنح موقع تل الصياغ الاثري للاستثمار.. فيديو
05:01 | 2025-04-09
غموض يحيط قضية المهندس بشير‎.. فيديو
Play
غموض يحيط قضية المهندس بشير‎.. فيديو
04:40 | 2025-04-09
محلة "814" في الدورة.. لا خدمات ولا آليات إعمار
Play
محلة "814" في الدورة.. لا خدمات ولا آليات إعمار
04:00 | 2025-04-09
الديوانية.. فساد يهدد مجمع عفك السكني
Play
الديوانية.. فساد يهدد مجمع عفك السكني
03:00 | 2025-04-09
صلاح الدين.. صراعات على رئاسة المجلس تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين‎
Play
صلاح الدين.. صراعات على رئاسة المجلس تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين‎
01:58 | 2025-04-09
فكرة تأجيل الانتخابات تطرح في كواليس الحوارات السياسية
Play
فكرة تأجيل الانتخابات تطرح في كواليس الحوارات السياسية
13:48 | 2025-04-08
بعد انفصال والدتها عنها.. مشهد يوثق محاولة فتاة رمي نفسها من "السطح" في بغداد
Play
بعد انفصال والدتها عنها.. مشهد يوثق محاولة فتاة رمي نفسها من "السطح" في بغداد
12:29 | 2025-04-08
القوات الأمنية تعتقل "سارق الصيدليات" في بغداد (فيديو)
Play
القوات الأمنية تعتقل "سارق الصيدليات" في بغداد (فيديو)
10:19 | 2025-04-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.