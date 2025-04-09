Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق يطال فندقا وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لتعقيد المهمة على العراق.. منتخب الأردن يستعد مبكرًا لمواجهة عُمان

رياضة

2025-04-09 | 07:12
لتعقيد المهمة على العراق.. منتخب الأردن يستعد مبكرًا لمواجهة عُمان
2,727 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يدرس المغربي مدرب الأردن جمال سلامي وضع خطة إعداد خاصة استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخب النشامى مع مضيفه العُماني بمسقط في 5 يونيو/ حزيران المقبل في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدرك مدرب الأردن أهمية هذه المباراة في حسابات التأهل لكأس العالم؛ فالفوز على عُمان قد يكون كافياً لحسم بطاقة التأهل رسميًا، خاصة في حال تعثر منتخب العراق أمام ضيفه الكوري الجنوبي.

وتعززت حظوظ منتخب الأردن في التأهل بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه الكوري الجنوبي 1-1 وخسر مطارده منتخب العراق أمام فلسطين بنتيجة 1-2.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، يليه الأردن بـ 13 نقطة ثم العراق 12، وعُمان 10، وفلسطين 6، والكويت برصيد 5 نقاط.

منتخب الأردن يقرر الاستعداد مبكرًا لمواجهة عُمان
وسيبدأ منتخب النشامى تحضيراته لمباراة عُمان مبكرًا، خاصة أن الموسم المحلي سيكون قد انتهى قبل نحو 3 أسابيع من موعد مواجهة عُمان.

هذه المساحة من الوقت ستدفع مدرب الأردن جمال سلامي لتجميع المنتخب بوقت مبكر بهدف تعزيز الانسجام بين اللاعبين واختبار بعضهم للوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة عُمان.

ويدرك مدرب الأردن أن مواجهة عُمان لن تكون سهلة بعدما استعاد المنتخب العماني حظوظه في المنافسة على التأهل فضلًا عن تطور مستواه كثيرًا بعد مباراة الذهاب التي جمعتهما في وقت سابق وفاز بها النشامى في عمّان برباعية دون رد.

ويغيب عن منتخب النشامى أمام عُمان كل من محمود مرضي ونزار الرشدان لتراكم الإنذارات إلى جانب نور الروابدة للإصابة، وبالتالي سيكون على جمال سلامي خلال فترة التحضيرات إيجاد البديل المناسب للثلاثي؛ لضمان المحافظة على قدرات فريقه.

وتزخر كرة القدم الأردنية بالعديد من اللاعبين القادرين على سد هذه الغيابات؛ إذ قد يلجأ سلامي للاستعانة بوسيم الريالات أو عبيدة السمارنة أو محمود شوكت، في حين يعد مهند سمرين الورقة الأبرز لتغطية غياب محمود مرضي.

كما ان سلامي يفكر بإقامة معسكر في إحدى دول الخليج سواء البحرين أو الامارات أو قطر بهدف رفع مؤشر التركيز لدى اللاعبين قبل التوجه إلى مسقط لمواجهة عُمان.

ويُنتظَر أن يعلن الاتحاد الأردني الشهر المقبل بعض التفاصيل الخاصة بطبيعة تحضيرات منتخب النشامى للمواجهة المهمة أمام عُمان والتي ستحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين.

ويأمل سلامي تأمين مباراتين وديتين على الأقل قبل لقاء عُمان بهدف رفع الجاهزية التنافسية لدى اللاعبين ومعاينة قدرتهم على القيام بالأدوار المطلوبة منهم، خاصة أن مباراة عُمان يتوقع أن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات نظرًا لرغبة المنتخبين الشقيقين في تحقيق الفوز.

كابوس الإصابات يؤرق مدرب الأردن قبل مواجهة عُمان
يخشى سلامي في الفترة المقبلة التي تسبق موعد مباراة عُمان، تعرُّض أي لاعب من لاعبي المنتخب وخاصة الذين يحترفون في الخارج لأي إصابات قد تحول دون مشاركتهم أمام عُمان.

وعانى النشامى طيلة الفترة الماضية من غيابات اضطرارية بسبب الإصابات حيث غاب عنه كل من موسى التعمري ويزن النعيمات ونور الروابدة وعلي علوان، وكان لغيابهم تأثير على نتائج النشامى في تصفيات كأس العالم.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب الأردن كافة تفاصيل مرحلة التأهيل التي يخضع لها علي علوان أملاً بأن يكون متاحًا في مباراة عُمان بعد أن غاب عن مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية في الجولتين الماضيتين، بحسب winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

لتعقيد المهمة على العراق

منتخب الأردن يستعد مبكرًا

مواجهة عُمان

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أنشيلوتي لمبابي وفينيسيوس: كورتوا ركض أكثر منكما
09:46 | 2025-04-09
مدرب برتغالي يقترب من قيادة منتخب العراق وكاساس يؤخر إجراءات التعاقد
04:49 | 2025-04-09
أبرزها برشلونة ودورتموند.. مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا اليوم
04:28 | 2025-04-09
اول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة من ارسنال
03:35 | 2025-04-09
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
02:44 | 2025-04-09
آرسنال يهزم الريال في ربع نهائي أبطال أوروبا
16:55 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
27.35%
09:39 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
09:39 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
23.13%
03:31 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
03:31 | 2025-04-08
منتخب العراق يتلقى ضربة &quot;موجعة&quot; في تصفيات المونديال
17.03%
02:44 | 2025-04-09
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
02:44 | 2025-04-09
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
13.18%
12:29 | 2025-04-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
12:29 | 2025-04-07
بعد البرد والامطار.. محافظات تدخل الموجة الاربعينية وضيف جديد يزور العراقيين
10.16%
02:19 | 2025-04-08
بعد البرد والامطار.. محافظات تدخل الموجة الاربعينية وضيف جديد يزور العراقيين
02:19 | 2025-04-08
تتضمن قروضاً واراضي.. مجلس الوزراء يصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية
9.14%
06:58 | 2025-04-08
تتضمن قروضاً واراضي.. مجلس الوزراء يصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية
06:58 | 2025-04-08
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

النظام المصرفي العراقي على حافة الانهيار.. مصارف تحتكر الحولات والأهلي مثالا
Play
النظام المصرفي العراقي على حافة الانهيار.. مصارف تحتكر الحولات والأهلي مثالا
10:22 | 2025-04-09
أرتال أمريكية أم عملية عسكرية؟.. كشف حقيقة ما يجري في الانبار
Play
أرتال أمريكية أم عملية عسكرية؟.. كشف حقيقة ما يجري في الانبار
07:42 | 2025-04-09
تحذيرات من استمرار احتكار المصرف الاهلي للحوالات الخارجية
Play
تحذيرات من استمرار احتكار المصرف الاهلي للحوالات الخارجية
07:10 | 2025-04-09
ارتال لقوات حفظ القانون تتجه من صلاح الدين الى بغداد.. هل تتهيء لتظاهرات؟ (فيديو)
Play
ارتال لقوات حفظ القانون تتجه من صلاح الدين الى بغداد.. هل تتهيء لتظاهرات؟ (فيديو)
05:09 | 2025-04-09
بالفيديو.. روائح كريهة ومياه لا تصلح للاستهلاك البشري في "ابي الخصيب"‎
Play
بالفيديو.. روائح كريهة ومياه لا تصلح للاستهلاك البشري في "ابي الخصيب"‎
05:05 | 2025-04-09
تحقيق بمنح موقع تل الصياغ الاثري للاستثمار.. فيديو
Play
تحقيق بمنح موقع تل الصياغ الاثري للاستثمار.. فيديو
05:01 | 2025-04-09
غموض يحيط قضية المهندس بشير‎.. فيديو
Play
غموض يحيط قضية المهندس بشير‎.. فيديو
04:40 | 2025-04-09
محلة "814" في الدورة.. لا خدمات ولا آليات إعمار
Play
محلة "814" في الدورة.. لا خدمات ولا آليات إعمار
04:00 | 2025-04-09
الديوانية.. فساد يهدد مجمع عفك السكني
Play
الديوانية.. فساد يهدد مجمع عفك السكني
03:00 | 2025-04-09
صلاح الدين.. صراعات على رئاسة المجلس تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين‎
Play
صلاح الدين.. صراعات على رئاسة المجلس تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين‎
01:58 | 2025-04-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.