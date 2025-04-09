لتعقيد المهمة على العراق.. منتخب الأردن يستعد مبكرًا لمواجهة عُمان

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ويدرك مدرب أهمية هذه المباراة في حسابات التأهل لكأس العالم؛ فالفوز على عُمان قد يكون كافياً لحسم بطاقة التأهل رسميًا، خاصة في حال تعثر منتخب أمام ضيفه الكوري الجنوبي.وتعززت حظوظ منتخب في التأهل بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه الكوري الجنوبي 1-1 وخسر مطارده منتخب أمام فلسطين بنتيجة 1-2.ويتصدر منتخب الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، يليه الأردن بـ 13 نقطة ثم العراق 12، وعُمان 10، وفلسطين 6، والكويت برصيد 5 نقاط.وسيبدأ منتخب النشامى تحضيراته لمباراة عُمان مبكرًا، خاصة أن الموسم المحلي سيكون قد انتهى قبل نحو 3 أسابيع من موعد مواجهة عُمان.هذه المساحة من الوقت ستدفع مدرب الأردن جمال سلامي لتجميع المنتخب بوقت مبكر بهدف تعزيز الانسجام بين اللاعبين واختبار بعضهم للوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة عُمان.ويدرك مدرب الأردن أن مواجهة عُمان لن تكون سهلة بعدما استعاد المنتخب العماني حظوظه في المنافسة على التأهل فضلًا عن تطور مستواه كثيرًا بعد مباراة الذهاب التي جمعتهما في وقت سابق وفاز بها النشامى في عمّان برباعية دون رد.ويغيب عن منتخب النشامى أمام عُمان كل من محمود مرضي ونزار الرشدان لتراكم الإنذارات إلى جانب نور الروابدة للإصابة، وبالتالي سيكون على جمال سلامي خلال فترة التحضيرات إيجاد البديل المناسب للثلاثي؛ لضمان المحافظة على قدرات فريقه.وتزخر كرة القدم الأردنية بالعديد من اللاعبين القادرين على سد هذه الغيابات؛ إذ قد يلجأ سلامي للاستعانة بوسيم الريالات أو عبيدة السمارنة أو محمود شوكت، في حين يعد مهند سمرين الورقة الأبرز لتغطية غياب محمود مرضي.كما ان سلامي يفكر بإقامة معسكر في إحدى دول سواء البحرين أو أو بهدف رفع مؤشر التركيز لدى اللاعبين قبل التوجه إلى مسقط لمواجهة عُمان.ويُنتظَر أن يعلن الاتحاد الشهر المقبل بعض التفاصيل الخاصة بطبيعة تحضيرات منتخب النشامى للمواجهة المهمة أمام عُمان والتي ستحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين.ويأمل سلامي تأمين مباراتين وديتين على الأقل قبل لقاء عُمان بهدف رفع الجاهزية التنافسية لدى اللاعبين ومعاينة قدرتهم على القيام بالأدوار المطلوبة منهم، خاصة أن مباراة عُمان يتوقع أن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات نظرًا لرغبة المنتخبين الشقيقين في تحقيق الفوز.يخشى سلامي في الفترة المقبلة التي تسبق موعد مباراة عُمان، تعرُّض أي لاعب من لاعبي المنتخب وخاصة الذين يحترفون في الخارج لأي إصابات قد تحول دون مشاركتهم أمام عُمان.وعانى النشامى طيلة الفترة الماضية من غيابات اضطرارية بسبب الإصابات حيث غاب عنه كل من موسى التعمري ويزن النعيمات ونور الروابدة وعلي علوان، وكان لغيابهم تأثير على نتائج النشامى في تصفيات .ويتابع الجهاز الفني لمنتخب الأردن كافة تفاصيل مرحلة التأهيل التي يخضع لها علي علوان أملاً بأن يكون متاحًا في مباراة عُمان بعد أن غاب عن مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية في الجولتين الماضيتين، بحسب