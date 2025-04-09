أنشيلوتي لمبابي وفينيسيوس: كورتوا ركض أكثر منكما

وقبل الخسارة أمام 0-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عانى خلال الموسم الحالي من عدة هزائم قاسية.وكانت أبرز تلك الخسائر السقوط المدوّي مرتين أمام برشلونة، بنتيجة 0-4 في الدوري، و2-5 في السوبر الإسباني.وذكرت صحيفة "ماركا" ، نقلاً عن الصحفي راؤول فاريلا من صحيفة "لا تريبو"، أن أنشيلوتي عبّر للثلاثي الهجومي عن استيائه من عدم أدائهم للأدوار الدفاعية كما يجب، عقب الهزيمة من برشلونة في السوبر.حينها، جمع أنشيلوتي الثلاثي الهجومي المكوّن من الفرنسي ، والبرازيليين رودريغو غويس وفينيسيوس جونيور، وعرض عليهم أرقام الركض الخاصة بلاعبي ومانشستر سيتي في مباراة جمعت الفريقين وانتهت بفوز "الغانرز".أراد أنشيلوتي من خلال هذه المقارنة أن يوضح لهم مدى التزام مهاجمي الفريق الإنجليزي من الناحية الدفاعية، في مقابل تقاعسهم عن أداء نفس الدور بالكفاءة المطلوبة.وجاء في حديث أنشيلوتي للاعبيه، مستشهداً بلاعبي الفريق اللندني: "معدل ركض لياندرو تروسارد بلغ 10,854 متراً، وكذلك كاي هافيرتز. أما مارتن أوديغارد، وغابرييل مارتينيلي، وبوكايو ساكا، فقد تراوحت أرقامهم بين 11,000 و13,000 متر في المباراة."وواصل: "فينيسيوس يركض 8700 متر، ومبابي 5000 متر فقط، وهو أقل من تيبو كورتوا - حارس مرمى البلجيكي".ويعكس هذا التعليق رسالة واضحة من أنشيلوتي، تعبّر عن مدى سخطه من ضعف أداء مهاجميه على الصعيد الدفاعي، خاصة بعد تأكيده في المؤتمر الصحفي أن مفتاح النجاح يكمن في الإرادة والالتزام.ورغم أن مدريد نجح في تجاوز تلك الأزمة خلال مواجهة في ملحق التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، فإن المشكلة عادت للظهور مجددًا في مباراة أرسنال.وكشفت الإحصائيات الخاصة بمباراة أرسنال وريال مدريد أن لاعبي "الميرينغي" ركضوا مسافة إجمالية بلغت 101 كيلومتر خلال اللقاء، مقابل 113 كيلومترًا قطعها لاعبو "الغانرز".