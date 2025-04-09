رابطة الليغا تستجيب لطلب برشلونة "الغاضب"

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رابطة الليجا حذفت البيان، الذي نُشر في الثاني من نيسان الجاري، والذي أعلنت فيه أن برشلونة لم يعد مسموحا له، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف، تسجيل كل من وباو ضمن قائمته.وأضافت الصحيفة: "تضمن البيان معلومات قدمها بتاريخ 31 آذار، بمناسبة تقديم البيانات المالية المرحلية إلى رابطة الليجا".وتابعت: "يوم الخميس 3 أبريل، أعلن للرياضة قراره، بقبول الطعن المقدم لصالح الإبقاء على تسجيل أولمو وفيكتور.. وهو القرار الذي طعنت فيه الرابطة، مطالبةً بتدابير احترازية لدى المحكمة الإدارية".وفي نفس اليوم، أرسل برشلونة خطابا إلى الرابطة، أعرب فيه عن عدم موافقته على نشر معلومات تتعلق بالبيانات المالية للنادي، مطالبا بحذف البيان.كما أعلن أيضا انسحابه من اللجنة المفوضة لرابطة ، لكن الرابطة عدلت ذلك البيان، اليوم الأربعاء، واستبدلته بآخر، تقول فيه إنها لا ترى أنها قد انتهكت، بأي شكل من الأشكال، مبدأ السرية، لأن "البيان الصحفي للرابطة لم يتضمن معلومات لم تكن قد نُشرت سابقا، من قبل وسائل إعلام مختلفة، وبالتالي من الصعب اعتبار محتواه سريا".