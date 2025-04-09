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رابطة الليغا تستجيب لطلب برشلونة "الغاضب"
رياضة
2025-04-09 | 12:11
المصدر:
موقع كووورة
766 شوهد
استجابت
رابطة
الدوري الإسباني
، اليوم الأربعاء، لطلب
نادي برشلونة
بشأن اثنين من لاعبيه.
فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رابطة الليجا حذفت البيان، الذي نُشر في الثاني من نيسان الجاري، والذي أعلنت فيه أن برشلونة لم يعد مسموحا له، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف، تسجيل كل من
داني أولمو
وباو
فيكتور
ضمن قائمته.
وأضافت الصحيفة: "تضمن البيان معلومات قدمها
نادي برشلونة
بتاريخ 31 آذار، بمناسبة تقديم البيانات المالية المرحلية إلى رابطة الليجا".
وتابعت: "يوم الخميس 3 أبريل، أعلن
المجلس الأعلى
للرياضة قراره، بقبول الطعن المقدم لصالح الإبقاء على تسجيل أولمو وفيكتور.. وهو القرار الذي طعنت فيه الرابطة، مطالبةً بتدابير احترازية لدى المحكمة الإدارية".
وفي نفس اليوم، أرسل برشلونة خطابا إلى الرابطة، أعرب فيه عن عدم موافقته على نشر معلومات تتعلق بالبيانات المالية للنادي، مطالبا بحذف البيان.
كما أعلن
البارسا
أيضا انسحابه من اللجنة المفوضة لرابطة
الدوري الإسباني
، لكن الرابطة عدلت ذلك البيان، اليوم الأربعاء، واستبدلته بآخر، تقول فيه إنها لا ترى أنها قد انتهكت، بأي شكل من الأشكال، مبدأ السرية، لأن "البيان الصحفي للرابطة لم يتضمن معلومات لم تكن قد نُشرت سابقا، من قبل وسائل إعلام مختلفة، وبالتالي من الصعب اعتبار محتواه سريا".
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