النصر يحسم مستقبل رونالدو.. حديث عن اتفاق نهائي

وذكر مصدر في النصر، اليوم الأربعاء، أن الإدارة توصلت لاتفاق نهائي مع لتجديد عقده، بعد التفاهم على جميع البنود.وأضاف: "إدارة النصر بدأت التفاوض مع ، قبل دخوله الفترة الحرة، لكن الاتفاق النهائي تم خلال الأيام الماضية، عقب اجتماع مع لجنة الاستقطاب".وأردف المصدر: "تم الاتفاق على تجديد العقد لموسمين إضافيين، وتنتظر الإدارة الوقت المناسب للتوقيع، والإعلان الرسمي عن كل التفاصيل".وكان قد انضم إلى النصر، في كانون ثان 2023، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإنجليزي.. وينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.