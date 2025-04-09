"تطور مثير" يخص مصير صلاح مع ليفربول

وبعد أشهر من الغموض رافقت موقف صلاح وموقف زميليه وترينت الذين تنتهي عقودهم جميعا في صيف 2025 تم الكشف عن تطورات مثيرة في المفاوضات.ونشر فابريزيو عبر حسابه على منصة "إكس" خبرا قال فيه: "محمد صلاح يقترب من إبرام صفقة جديدة مع ليفربول".وأضاف: وصلت الاتفاقية الآن إلى مراحلها النهائية".واختتم: "النادي واثق من إتمامها قريبا وكذلك الذي أكد أخيرا إحراز تقدم إيجابي ،صلاح وليفربول من المتوقع أن يستمرا معا".