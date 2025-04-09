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"تطور مثير" يخص مصير صلاح مع ليفربول
رياضة
2025-04-09 | 15:24
المصدر:
موقع كووورة
634 شوهد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن مصير
محمد صلاح
مع
ناديه
ليفربول
لا سيما في ظل انعدم توصله لاتفاق حتى هذه اللحظة بشأن تجديد عقده.
وبعد أشهر من الغموض رافقت موقف صلاح وموقف زميليه
فيرجيل
فان دايك
وترينت
ألكسندر
أرنولد
الذين تنتهي عقودهم جميعا في صيف 2025 تم الكشف عن تطورات مثيرة في المفاوضات.
ونشر فابريزيو
رومانو
عبر حسابه على منصة "إكس" خبرا قال فيه: "محمد صلاح يقترب من إبرام صفقة جديدة مع ليفربول".
وأضاف: وصلت الاتفاقية الآن إلى مراحلها النهائية".
واختتم: "النادي واثق من إتمامها قريبا وكذلك
فيرجيل
فان دايك
الذي أكد أخيرا إحراز تقدم إيجابي ،صلاح وليفربول من المتوقع أن يستمرا معا".
Alsumaria Tv
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