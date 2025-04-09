برشلونة يكتسح دورتموند في ربع نهائي أبطال أوروبا

وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-0) على ، على ملعب الأولمبي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل لبرشلونة كلا من: "هدفين"، ، ولامين بالدقائق (25، 48، 66، و77).وبهذا الانتصار يضع الفريق الكتالوني قدما في الدور نصف النهائي، مع العلم أن لقاء الإياب في يوم الثلاثاء 15 نيسان الجاري.