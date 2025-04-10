ملعب الشعب الدولي يحتضن كلاسيكو العراق بين الجوية والزوراء اليوم

ويدخل الفريقان المباراة وهما ليسا بأفضل أحوالهما، إذ عانى الجوية هذا الموسم تراجع النتائج وعدم الاستقرار الفني بعد تغيير المدربين وسام رزاق ولؤي صلاح توالياً، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع المدرب الشاب الذي سيستهل حقبته مع الصقور بلقاء لا يخلو من الصعوبة وهو يمني النفس بتحقيق الفوز ليكون تعزيز الثقة والعلاقة مع جماهير وإدارة الصقور.بدوره، يبدو أفضل حالاً بنسبة بسيطة من منافسه برغم الخسارة المؤلمة في أرضه وبين أنصاره خلال الجولة الماضية أمام ، وسيعمل الجهاز الفني للنوارس بقيادة حيدر على مصالحة الجماهير عبر تصحيح أوضاع الفريق والعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات ليُبقي حظوظه قائمة في سباق نيل اللقب حتى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.وفي لقاء آخر، يستقبل ملعب مواجهة النفط وضيفه ، وسيحاول الأول خطف النقاط الثلاث من أجل حجز مكان أفضل في وسط الترتيب، أما فإنه سيواصل الاجتهاد بغية الابتعاد عن مراكز الهبوط.وتستمر الجولة (27) بإقامة ثلاث مباريات يوم غد الجمعة، على أن تختتم بعد غد السبت بخوض أربعة لقاءات.تجدر الإشارة إلى أنَّ لجنة المسابقات قررت في وقت سابق تأجيل مواجهة ومضيفه إلى إشعار آخر بسبب انشغال الأخير بخوض مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أمام القادسية يوم الثلاثاء المقبل.