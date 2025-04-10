بعد ريمونتادا مثيرة.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي الكونكاكاف (فيديو)

Our captain from the spot 🐐💥pic.twitter.com/Y2TCW43Wne — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025

وكان إنتر ميامي تعرض لخسارة غير متوقعة في مواجهة الذهاب بهدف دون رد أمام لوس أنجلوس إف سي، لكن زملاء تمكنوا من تحقيق الفوز في مواجهة الإياب بنتيجة 3-1، ليحجز الفريق مقعده في المربع من كأس أبطال الكونكاكاف.وجد إنتر ميامي نفسه في موقف محرج، بعد تلقي شباكه هدفًا مفاجئًا في الدقيقة التاسعة عبر آرون لونغ، إثر سوء تغطية دفاعية داخل منطقة الجزاء، لكن الفريق الأمريكي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 عبر ، إلا أن حكم اللقاء تدخل معلنًا عن إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة.الأرجنتينية لم يتردد في انقاذ فريقه مرة أخرى، ليعود بعد أربعة دقائق وتحديدًا عند الدقيقة (35)، لتسجيل الهدف الأول له ولفريقه، وينجح من خلاله في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية، منهيًا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.عند بداية الشوط الثاني، أظهر إنتر ميامي نواياه الواضحة في التأهل، وسط صعوبات كبيرة لاحقت الخصم، ليواصل زملاء "البرغوث" الضغط بحثًا عن الهدف الثاني الذي يقودهم نحو التمديد، وهو ما تحقق عبر فيديريكو ريدوندو في الدقيقة (61)، وسط فرحة جماهيرية كبيرة.عاد حكم المواجهة من جديد لإثارة الجدل، وهذه المرة في الدقيقة (67) بعد إلغاءه هدفًا أحرزه سواريز بداعي التسلل، ليتضاعف حجم التوتر في اللقاء، لكن ميسي حسم كل شيء بعد تقدمه لركلة جزاء تم احتسابها إثر لمس الكرة يد أحد مدافعي الخصم داخل المنطقة المحرمة، لينجح الأرجنتينية من خلالها في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، مانحًا فريقه بطاقة التأهل.ومن المنتظر أن يواجه إنتر ميامي، في الدور نصف النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف، المتأهل من لقاء بوماس وفانكوفر وايتكابس، بحثًا عن تتويج أول بالبطولة القارية.جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية يستعد للمشاركة بصحبة إنتر ميامي في للأندية 2025، والتي تستضيفها ، ويخوض خلالها اللقاء الافتتاحي أمام المصري.