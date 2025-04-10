بعد ريمونتادا مثيرة.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي الكونكاكاف (فيديو)

وكان إنتر ميامي تعرض لخسارة غير متوقعة في مواجهة الذهاب بهدف دون رد أمام لوس أنجلوس إف سي، لكن زملاء ميسي
تمكنوا من تحقيق الفوز في مواجهة الإياب بنتيجة 3-1، ليحجز الفريق مقعده في المربع الذهبي
من كأس أبطال الكونكاكاف.
وجد إنتر ميامي نفسه في موقف محرج، بعد تلقي شباكه هدفًا مفاجئًا في الدقيقة التاسعة عبر آرون لونغ، إثر سوء تغطية دفاعية داخل منطقة الجزاء، لكن الفريق الأمريكي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 عبر ليونيل ميسي
، إلا أن حكم اللقاء تدخل معلنًا عن إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة.
الأسطورة
الأرجنتينية لم يتردد في انقاذ فريقه مرة أخرى، ليعود بعد أربعة دقائق وتحديدًا عند الدقيقة (35)، لتسجيل الهدف الأول له ولفريقه، وينجح من خلاله في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية، منهيًا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ليونيل ميسي يمنح إنتر ميامي بطاقة التأهل
عند بداية الشوط الثاني، أظهر إنتر ميامي نواياه الواضحة في التأهل، وسط صعوبات كبيرة لاحقت الخصم، ليواصل زملاء "البرغوث" الضغط بحثًا عن الهدف الثاني الذي يقودهم نحو التمديد، وهو ما تحقق عبر فيديريكو ريدوندو في الدقيقة (61)، وسط فرحة جماهيرية كبيرة.
عاد حكم المواجهة من جديد لإثارة الجدل، وهذه المرة في الدقيقة (67) بعد إلغاءه هدفًا أحرزه لويس
سواريز بداعي التسلل، ليتضاعف حجم التوتر في اللقاء، لكن ليونيل
ميسي حسم كل شيء بعد تقدمه لركلة جزاء تم احتسابها إثر لمس الكرة يد أحد مدافعي الخصم داخل المنطقة المحرمة، لينجح الأسطورة
الأرجنتينية من خلالها في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، مانحًا فريقه بطاقة التأهل.
ومن المنتظر أن يواجه إنتر ميامي، في الدور نصف النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف، المتأهل من لقاء بوماس وفانكوفر وايتكابس، بحثًا عن تتويج أول بالبطولة القارية.
جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية يستعد للمشاركة بصحبة إنتر ميامي في كأس العالم
للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية
، ويخوض خلالها اللقاء الافتتاحي أمام الأهلي
المصري.