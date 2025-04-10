تطورات مفاجأة في مفاوضات كاساس مع الاتحاد العراقي

وقرر إقالة المدرب الإسباني من منصبه بعد خسارة أمام فلسطين 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك وتضاؤل فرص تأهل مباشرة إلى مونديال 2026.وقال المستشار القانوني لاتحاد الكرة العراقي جمال : "الاتحاد العراقي لكرة القدم ومن الناحية القانونية لم يخطر المدرب الإسباني خيسوس كاساس عبر بريد رسمي بإنهاء عقده مع الاتحاد وهذا الأمر قد يكون مفاجئا، لكن الاتحاد ملتزم بالإجراءات القانونية وكيفية تطبيقها واتخاذها دون تخطيها من أجل معالجة العقد والتوصل إلى اتفاق بين المدرب والاتحاد".وأضاف: "الاتحاد العراقي يتفاوض حاليا مع المدرب لإيجاد صيغة بإنهاء العقد ترضي جميع الأطراف دون الحاجة لدفع الشرط الجزائي في عقد الإسباني والبالغ نصف مليون دولار، لكن في الوقت ذاته لا نستطيع الإفصاح عن الإجراءات القانونية التي سنتخذها لعدم كشف الخريطة القانونية وبالتالي يفقد الخاصية القانونية السليمة".وتابع: "نحن نعمل بشكل جاد على إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بعقد المدرب في غضون 10 أيام، ليبدأ الاتحاد العراقي بالبحث عن مدرب جديد ونحن نسعى إلى العمل بهدوء وبعيدا عن الضجيج على الرغم من تسريب العقد إلى وسائل الإعلام وهذا الأمر يشكل إساءة كبيرة للعراق، باعتبار أن السرية والتحفظ من أهم شروط العقود مع المدربين العالميين".وأكمل: "عقد المدرب الإسباني مع الاتحاد العراقي لم أشارك في صياغته ولكن الآن أنا مطلع عليه بالكامل وسنعمل على استثمار نقاط قوة الاتحاد العراقي فيه وكذلك يجب أن نشيد بدور أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي من خلال التزامهم ببنود العقد المبرمة مع المدرب بعدما وضعوا خطة مرسومة للتعامل مع هذا الملف وأيضا لتصحيح أخطاء المنتخب العراقي".تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العراقي يواجه ضغطا كبيرا من الجماهير التي تطالب بالإسراع في حسم ملف المدرب الجديد للمنتخب العراقي، إذ تشير المصادر إلى أن الاتحاد العراقي سيلجأ إلى المدرسة في تسمية مدربه الجديد بعد الانتهاء من عقد كاساس من دون مشكلات.