هل اقتربت نهاية مدرب برشلونة؟

وأوضح سانز أنه من المنتظر أن يجدد فليك عقده مع حتى عام 2027، وذلك على أمل أن يختتم تجربته التدريبية بنجاح كبير مع ، بعد أن يكون قد حقق بالفعل كل أحلامه كمُدرّب خلال مسيرته.ويشير إلى أن فليك لم يحدد بعد إن كان سيعتزل عالم الرياضة بشكل عام أم سينتقل إلى مرحلة أخرى في حياته المهنية بعيدًا عن التدريب.