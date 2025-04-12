التفكير بمباراة ارسنال و7 تغييرات في التشكيلة.. ريال مدريد أمام ألافيس غداً

يرتحل من العاصمة إلى إقليم الباسك بأقصى الشمال، حيث سيواجه ألافيس في ملعب (مينديثوروثا) في مباراة يديرها الحكم المحلي خوان مارتينيز مونييرا.وأجمعت الصحف الموالية لريال مدريد على أن المدرب سيريح أغلب عناصره الأساسية ضد ألافيس، تحسبًا للمباراة المصيرية أمام ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.حسب يومية (Sport) يتجه أنشيلوتي إلى إراحة كل من راؤول أسينسيو وأنطونيو روديغر وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وكيليان .هذه التغييرات الثورية في تشكيلة الفريق ، نبعت من تخوف أنشيلوتي من تعرض أحد نجوم الفريق للإصابة أو الإجهاد، قبل 3 أيام فقط من مباراة أرسنال المصيرية.خسر الميرنغي مباراة الذهاب بنتيجة 0-3 في ملعب (الإمارات) معقل أرسنال في العاصمة لندن، ويتعين عليه تحقيق ريمونتادا يوم الأربعاء حال أراد التأهل إلى نصف النهائي.أمام ألافيس، من المتوقع أن يلعب الفريق الملكي بخط دفاعي مكون من غارسيا وتشواميني وألابا وفاسكيز، حيث سيلعب معًا في تشكيلة واحدة لأول مرة في الموسم الحالي.حسب قراءات الصحف ، سيلعب ريال مدريد أمام ألافيس بالتشكيل التالي..وسائل إعلام إسبانية أوضحت أن لاعب الوسط داني سيبايوس قد تعافى تمامًا وأصبح لائقًا للمشاركة أمام ألافيس، ما سيمنح راحة لزميليه فيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام، لكن موقفه من المشاركة أساسيًا ما زال غير مؤكد.فالفيردي تحديدًا هو أكثر لاعب مشاركة في كرة القدم الأوروبية هذا الموسم بما يفوق 4 آلاف دقيقة لعب، ويحتاج إلى الراحة أمام ألافيس، ليكون على أتم الاستعداد للمشاركة ضد أرسنال.مع التغييرات السبعة المنتظرة، سيكون أنشيلوتي نفسه غير متاح لقيادة الفريق من المقاعد الفنية أمام ألافيس، بعد أن تراكمت عليه البطاقات الصفراء، وعوقب بالإيقاف، وسيحل مكانه نجله ومساعده دافيدي أنشيلوتي.