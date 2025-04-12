التفكير بمباراة ارسنال و7 تغييرات في التشكيلة.. ريال مدريد أمام ألافيس غداً

يرتحل الريال
من العاصمة مدريد
إلى إقليم الباسك بأقصى الشمال، حيث سيواجه ألافيس في ملعب (مينديثوروثا) في مباراة يديرها الحكم المحلي خوان مارتينيز مونييرا.
وأجمعت الصحف الموالية لريال مدريد على أن المدرب أنشيلوتي
سيريح أغلب عناصره الأساسية ضد ألافيس، تحسبًا للمباراة المصيرية أمام أرسنال
، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
7 تغييرات في تشكيلة ريال مدريد أمام ألافيس
حسب يومية (Sport) يتجه أنشيلوتي إلى إراحة كل من راؤول أسينسيو وأنطونيو روديغر وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وكيليان مبابي
.
هذه التغييرات الثورية في تشكيلة الفريق الملكي
، نبعت من تخوف أنشيلوتي من تعرض أحد نجوم الفريق للإصابة أو الإجهاد، قبل 3 أيام فقط من مباراة أرسنال المصيرية.
خسر الميرنغي مباراة الذهاب بنتيجة 0-3 في ملعب (الإمارات) معقل أرسنال في العاصمة لندن، ويتعين عليه تحقيق ريمونتادا يوم الأربعاء حال أراد التأهل إلى نصف النهائي.
خط دفاع سيلعب لأول مرة معًا!
أمام ألافيس، من المتوقع أن يلعب الفريق الملكي بخط دفاعي مكون من غارسيا وتشواميني وألابا وفاسكيز، حيث سيلعب الرباعي
معًا في تشكيلة واحدة لأول مرة في الموسم الحالي.
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ألافيس
حسب قراءات الصحف الإسبانية
، سيلعب ريال مدريد أمام ألافيس بالتشكيل التالي..
حارس مرمى: تيبو كورتوا
ظهير أيسر: فران غارسيا
قلب دفاع: أوريلين تشواميني
قلب دفاع: دافيد ألابا
ظهير أيمن: لوكاس فاسكيز
لاعب وسط: لوكا مودريتش
لاعب وسط: إدواردو كامافينغا
لاعب وسط: داني سيبايوس
مهاجم: أردا غولر
مهاجم: إندريك
مهاجم: إبراهيم دياز
وسائل إعلام إسبانية أوضحت أن لاعب الوسط داني سيبايوس قد تعافى تمامًا وأصبح لائقًا للمشاركة أمام ألافيس، ما سيمنح راحة لزميليه فيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام، لكن موقفه من المشاركة أساسيًا ما زال غير مؤكد.
فالفيردي تحديدًا هو أكثر لاعب مشاركة في كرة القدم الأوروبية هذا الموسم بما يفوق 4 آلاف دقيقة لعب، ويحتاج إلى الراحة أمام ألافيس، ليكون على أتم الاستعداد للمشاركة ضد أرسنال.
مع التغييرات السبعة المنتظرة، سيكون أنشيلوتي نفسه غير متاح لقيادة الفريق من المقاعد الفنية أمام ألافيس، بعد أن تراكمت عليه البطاقات الصفراء، وعوقب بالإيقاف، وسيحل مكانه نجله ومساعده دافيدي أنشيلوتي.