وفاة "إبراهيم شيكا" لاعب الزمالك السابق

شيكا كان قد ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو مؤثر كشف فيه عن حجم المعاناة التي يعيشها، ليكسب تعاطف الشعب المصري الذي أطلق موجة من التعاطف والدعم على مواقع التواصل.وكانت الحالة الصحية لإبراهيم شيكا قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية، إذ دخل العناية المركزة بعد انقطاعه عن تناول الطعام نتيجة تأثير العلاج الكيماوي.وتأزمت حالة شيكا منذ بداية شهر رمضان، حيث فقد البصر مؤقتًا بسبب آلامه الشديدة، كما تعرض لاحقًا لانسداد في الأمعاء أفقده القدرة على تناول الطعام، وتسبب في خسارته لسبعة كيلوغرامات من وزنه.وكان الفنان قد أعلن في وقت سابق تحمله لتكاليف علاج شيكا بالكامل.ووُلد إبراهيم عام 1997، وتدرج في قطاع الناشئين بنادي في مركز الظهير الأيسر، حيث زامل عددًا من النجوم الذين لمعوا لاحقًا، مثل وأكرم توفيق، انتقل إلى المقاولون العرب وطلائع الجيش، كما مثل منتخب للشباب تحت قيادة المدرب معتمد جمال.ورغم بدايته الواعدة، إلا أن الكروي انتهى مبكرًا بسبب المرض الذي داهمه في سن مبكرة، واضطره إلى التفرغ للعلاج بدلًا من الملاعب، قبل أن يفارق عالمنا صباح اليوم.