مباراة برشلونة ضد ليغانيس في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت 12 أبريل/نيسان 2024 على ملعب "بوتاركي البلدي" ليغانيس، ويديرها الحكم فرانسيسكو .وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت ومكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت القاهرة (21:00).ويدير المباراة، فرانسيسكو خوسي هيرنانديزقنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليغانيس ضد برشلونة:beIN Sports HD 1 (تعليق البلوشي)beIN Sports HD 1 EnglishbeIN Sports 2 FRويدخل الفريق الكتالوني المباراة من أجل الثأر من الخسارة الصادمة 1-صفر على ملعبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي من ليغانيس الذي فاز أيضا على في يناير/كانون الثاني، وكان قريبا من مفاجأة قبل الخسارة 3-2 في مارس/آذار الماضي.التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة انتهت 8 منها بفوز برشلونة و2 بانتصار ليغانيس.ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بتوسيع الفارق مع ريال صاحب المركز الثاني (63 نقطة).في حين يسعى ليغانيس للخروج من منطقة الخطر حيث يحتل المركز الـ18 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط برصيد 28 نقطة.حذرهانز فليك مدرب برشلونة يوم الجمعة فريقه من مواجهة مضيفه ليغانيس وتوقع خوض اختبار قوي في ظل سعي صاحب الأرض للنجاة من الهبوط.وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة "إنه (ليغانيس) فريق يدافع بطريقة جيدة للغاية ويعرف كيف يهاجم من العمق. علينا التحلي بالحذر في هذه المباراة لأننا في المركز الأول وعلينا إثبات جدارتنا بذلك. إنه فريق ينافس أيضا للنجاة من الهبوط. وستكون مباراة صعبة".وأضاف "حين نتحدث إلى الطاقم فإننا نعتبر كل مباراة مقبلة هي الأهم لأنه يتبقى 8 مباريات فقط وكلها ذات أهمية بالغة.. علينا التركيز، من المهم أن نظهر قوتنا طوال 90 دقيقة".وتابع "نحن في عملية بدأناها مطلع الموسم. نتدرب بقوة وتركيز. إذا أردنا أن نكون أبطالا علينا إظهار ذلك. ولا ينبغي أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة فقط لكن في مثل هذه المباريات أيضا".