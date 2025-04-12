دوري روشن السعودي.. كريستيانو رونالدو وإبراهيم بايش وجهاً لوجه الليلة

وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 12 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "الأول بارك" النصر.وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (20:00).قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر ضد بدوري روشن:SSC1 HD (تعليق القرني)SSC1 SDانتهت مباراة الدور الأول بفوز النصر على الرياض 1-صفر.ويتفوق النصر (كريستيانو رونالدو) بشكل كبير في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 48 انتصارا مقابل 18 للرياض (إبراهيم بايش)، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب برصيد 65 نقطة، يليه بـ58 نقطة، ثم النصر الثالث بـ54 نقطة، ويحتل الرياض المركز التاسع بـ34 نقطة.