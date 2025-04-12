تعرف على راتب محمد صلاح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في كركوك.. الإطاحة بشبكة دولية حاولت تهريب 31 شخصاً
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522233-638800561497002299.jpg
تعرف على راتب محمد صلاح
رياضة
2025-04-12 | 07:51
202 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن راتب نجم كرة القدم المصري
محمد صلاح
، بعد توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين، مع فريق
ليفربول
الإنجليزي.
ووفقا لتقارير صحفية، فإنه "في حال استيفاء جميع المكافآت والبنود التعاقدية، سيتقاضى
محمد صلاح
، نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم (32.7 مليون دولار)"، أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو ما يعادل 628 ألف دولار.
وأضافت التقارير أن "الراتب الأساسي لصلاح، غير معروف حتى الآن، لكن هذا يشير إلى أنه يزيد على عقده البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، الذي وافق عليه عام 2022"، وفقا لما ذكره موقع "ذيس إز أنفيلد"، الذي يغطي أخبار
نادي ليفربول
.
وبراتبه هذا يصبح محمد صلاح، ثاني أعلى اللاعبين أجرا في
الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد النرويجي
إيرلينغ هالاند
، اللاعب الأعلى أجرا براتب أساسي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
وأعلن
نادي ليفربول الإنجليزي
رسميا، أمس الجمعة، عن تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح، لينهي بذلك فترة من الجدل حول مستقبل اللاعب.
وجاء إعلان النادي على موقعه الرسمي، حيث أكد أن صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، وقّع على عقده الجديد ليواصل مسيرته مع الـ"ريدز".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
رسمياً... محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول
05:18 | 2025-04-11
ابنة النجم المصري محمد صلاح: هددوني بالحبس
01:34 | 2025-03-11
محمد صلاح ينضم إلى قائمة 5 اساطير
12:36 | 2025-02-01
عائلة أبو محمد في صلاح الدين: بين الدمار والإهمال، هل من مُنقذ؟
08:15 | 2025-01-16
محمد
صلاح
+A
-A
اخترنا لك
صدمة جديدة لريال مدريد قبل موقعة أرسنال في دوري أبطال أوروبا
07:34 | 2025-04-12
دوري روشن السعودي.. كريستيانو رونالدو وإبراهيم بايش وجهاً لوجه الليلة
06:12 | 2025-04-12
مباراة برشلونة ضد ليغانيس في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة
05:45 | 2025-04-12
وفاة "إبراهيم شيكا" لاعب الزمالك السابق
04:56 | 2025-04-12
التفكير بمباراة ارسنال و7 تغييرات في التشكيلة.. ريال مدريد أمام ألافيس غداً
04:02 | 2025-04-12
هل اقتربت نهاية مدرب برشلونة؟
03:55 | 2025-04-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تقرير استطلاعي عالمي: العراق ثامن أكثر دولة "مكروهة" من شعوب العالم.. والسبب؟
علم وعالم
24.82%
05:34 | 2025-04-11
تقرير استطلاعي عالمي: العراق ثامن أكثر دولة "مكروهة" من شعوب العالم.. والسبب؟
05:34 | 2025-04-11
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
محليات
17.97%
02:53 | 2025-04-12
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
02:53 | 2025-04-12
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.3%
07:26 | 2025-04-11
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
07:26 | 2025-04-11
مصرف الرافدين يطلق خدمة جديدة لعملائه
محليات
14.75%
02:01 | 2025-04-11
مصرف الرافدين يطلق خدمة جديدة لعملائه
02:01 | 2025-04-11
ماذا يجري في محيط مطار بغداد؟.. مصدر يوضح
أمن
14.08%
16:31 | 2025-04-11
ماذا يجري في محيط مطار بغداد؟.. مصدر يوضح
16:31 | 2025-04-11
"تم استعادة الرسائل المحذوفة".. تفاصيل جديدة عن قضية الأستاذ في جامعة تكريت
محليات
13.09%
06:44 | 2025-04-11
"تم استعادة الرسائل المحذوفة".. تفاصيل جديدة عن قضية الأستاذ في جامعة تكريت
06:44 | 2025-04-11
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
المسلط يكشف المستور.. انتخابات 2010 وعلاقتها بعزة الدوري (تسجيل مسرب)
04:15 | 2025-04-12
هل ستزور العراق؟.. الشرع يرد على سؤال صحفي: اهلنا وحبايبنا (فيديو)
14:08 | 2025-04-11
لليوم السادس.. والد افيستا الغريقة يبحث بطائرة ووالدتها ترمي الخبز وتصلي بدهوك
09:47 | 2025-04-11
رجل أمن يدفع حياته ثمن تطبيق القانون... أهل الضحية يكشفون: الجاني عليه سوابقُ بابتزازِ الطالباتِ
06:40 | 2025-04-11
أمانة بغداد غير مهتمة... جسور المشاة مفقودة في العاصمة وعشرات الحوادث شهريا
06:00 | 2025-04-11
دعوات لتطوير مناهج التعليم بما يعزز الوعي القانوني للمجتمع
05:00 | 2025-04-11
أزمة مشروع مستشفى العقيلة في كربلاء
04:00 | 2025-04-11
نواب: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية ابلغ رد على المشككين باجرائها
03:00 | 2025-04-11
بالفيديو.. إعادة الكهرباء الى منفذ طريبيل
17:38 | 2025-04-10
شكاوى الفلاحين في الأنبار من ابراج الكهرباء
07:00 | 2025-04-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.