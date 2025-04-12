تعرف على راتب محمد صلاح

ووفقا لتقارير صحفية، فإنه "في حال استيفاء جميع المكافآت والبنود التعاقدية، سيتقاضى ، نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم (32.7 مليون دولار)"، أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو ما يعادل 628 ألف دولار.وأضافت التقارير أن "الراتب الأساسي لصلاح، غير معروف حتى الآن، لكن هذا يشير إلى أنه يزيد على عقده البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، الذي وافق عليه عام 2022"، وفقا لما ذكره موقع "ذيس إز أنفيلد"، الذي يغطي أخبار .وبراتبه هذا يصبح محمد صلاح، ثاني أعلى اللاعبين أجرا في بعد النرويجي ، اللاعب الأعلى أجرا براتب أساسي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.وأعلن رسميا، أمس الجمعة، عن تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح، لينهي بذلك فترة من الجدل حول مستقبل اللاعب.وجاء إعلان النادي على موقعه الرسمي، حيث أكد أن صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، وقّع على عقده الجديد ليواصل مسيرته مع الـ"ريدز".