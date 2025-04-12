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الطلبة يتعادل مع الكرمة والكهرباء يفوز على نفط البصرة بدوري النجوم
رياضة
2025-04-12 | 12:16
218 شوهد
خيم التعادل على نتيجة مباراة الطلبة مع
الكرمة
، بهدف لكل منهما، فيما تغلب الكهرباء على
نفط البصرة
بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من
دوري نجوم العراق
، اليوم السبت.
وسجل هدف
الكرمة
ريشارد جوكو في الدقيقة 61، فيما أحرز هدف الطلبة
سيمون مسوفا
في الدقيقة 76.
وفي المباراة الثانية سجل
حيدر عبد الكريم
في الدقيقة 54، ليعاود تسجيل الهدف الثاني وكاع رمضان في الدقيقة 76.
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