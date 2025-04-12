الطلبة يتعادل مع الكرمة والكهرباء يفوز على نفط البصرة بدوري النجوم

خيم التعادل على نتيجة مباراة الطلبة مع ، بهدف لكل منهما، فيما تغلب الكهرباء على بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من ، اليوم السبت.



وفي المباراة الثانية سجل في الدقيقة 54، ليعاود تسجيل الهدف الثاني وكاع رمضان في الدقيقة 76.

وسجل هدف ريشارد جوكو في الدقيقة 61، فيما أحرز هدف الطلبة في الدقيقة 76.وفي المباراة الثانية سجل في الدقيقة 54، ليعاود تسجيل الهدف الثاني وكاع رمضان في الدقيقة 76.