ما قصة الجدل حول تصريحات الأردني يزن العرب عن منتخب العراق؟

وكانت صفحات في منصات التواصل الاجتماعي زعمت في الساعات الماضية أن العرب قال في مقابلة له مع صحيفة كورية، أنه يتمنى خسارة منتخب العراق
، وتأهل الأردن
وكوريا الجنوبية ضمن مشوارهما في تصفيات آسيا
المؤهلة لكأس العالم 2026.
واضطر نجم منتخب النشامى
للرد على ما تم تداوله من خلال توضيح رسمي نشره عبر حسابه في إنستغرام.
يزن العرب ينفي الإساءة إلى منتخب العراق
قال العرب: "شاهدت أكثر من تصريح مغلوط وغير صحيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، والهدف من تداول هذه التصريحات كان بدافع الاستفزاز وإثارة الضجة وكسب التفاعلات والتعليقات، والكثير منها بقصد الإساءة، للأسف"، وأكمل مدافع منتخب الأردن: "على كل شخص أن يتحقق ويتحرى جيدًا قبل نقل أو إصدار أي خبر لضمان المهنية واحترام مهنة الإعلام".
وأوضح قائلاً: "كل ما جرى أنه تم سؤالي عن توقعي لهوية المنتخبات التي ستتأهل عن المجموعة الثانية
التي يشارك فيها منتخب بلادي، وكان جوابي أن هناك أربعة منتخبات تتنافس على بطاقة التأهل المباشر، وهي كوريا الجنوبية
، الأردن، العراق، وعُمان".
وقال: "لقد ذكرت لمن أجرى معي المقابلة، أن الأقرب للتأهل هو المنتخب الكوري الجنوبي، كونه لم يغِب عن كأس العالم
منذ أكثر من 30 عامًا، وتوقعت أن يتأهل
برفقته منتخب بلدي الأردن، لثقتي الكبيرة بالجهاز الفني واللاعبين".
وأضاف العرب: "في الختام، كل ما يهمني هو منتخب بلدي، ولم أُسِئ إلى أي بلد أو منتخب مشارك في المجموعة، فهذا ليس من سمات الأردنيين. تفاجأت بأن المترجم ترجم كلامي بشكل مغلوط، فما قصدته هو التوقع وليس التمني".
وختم يزن العرب حديثه بالقول: "نظراً لحرصي الدائم على أن تبقى علاقتي مبنية على الود
والاحترام مع الجميع من منتخبات وجماهير، كان من الواجب توضيح ذلك أمام الجميع".
ويعتبر يزن العرب من الأعمدة الرئيسة بصفوف منتخب الأردن وسبق له أن خاض تجارب احترافية مع سيلانغور الماليزي والشرطة العراقي ومعيذر القطري
ويحترف منذ الموسم الماضي في كوريا
الجنوبية.