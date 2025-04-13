ما قصة الجدل حول تصريحات الأردني يزن العرب عن منتخب العراق؟

وكانت صفحات في منصات التواصل الاجتماعي زعمت في الساعات الماضية أن العرب قال في مقابلة له مع صحيفة كورية، أنه يتمنى خسارة منتخب ، وتأهل وكوريا الجنوبية ضمن مشوارهما في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.واضطر نجم منتخب للرد على ما تم تداوله من خلال توضيح رسمي نشره عبر حسابه في إنستغرام.قال العرب: "شاهدت أكثر من تصريح مغلوط وغير صحيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، والهدف من تداول هذه التصريحات كان بدافع الاستفزاز وإثارة الضجة وكسب التفاعلات والتعليقات، والكثير منها بقصد الإساءة، للأسف"، وأكمل مدافع منتخب الأردن: "على كل شخص أن يتحقق ويتحرى جيدًا قبل نقل أو إصدار أي خبر لضمان المهنية واحترام مهنة الإعلام".وأوضح قائلاً: "كل ما جرى أنه تم سؤالي عن توقعي لهوية المنتخبات التي ستتأهل عن التي يشارك فيها منتخب بلادي، وكان جوابي أن هناك أربعة منتخبات تتنافس على بطاقة التأهل المباشر، وهي ، الأردن، العراق، وعُمان".وقال: "لقد ذكرت لمن أجرى معي المقابلة، أن الأقرب للتأهل هو المنتخب الكوري الجنوبي، كونه لم يغِب عن منذ أكثر من 30 عامًا، وتوقعت أن برفقته منتخب بلدي الأردن، لثقتي الكبيرة بالجهاز الفني واللاعبين".