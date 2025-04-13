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ريال مدريد بمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني اليوم.. هل يعود لسكة الانتصارات؟

رياضة

2025-04-13 | 04:42
ريال مدريد بمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني اليوم.. هل يعود لسكة الانتصارات؟
238 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمباراة ألافيس اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ومن المُقرر أن تُقام مباراة اليوم بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب الأخير "مينديزوروتزا"، علمًا أن المواجهة ستنطلق في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت بغداد ومكة المُكرمة والدوحة (الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة).

وشهدت قائمة الريال لمباراة اليوم حضورًا لافتًا لأبرز نجوم الفريق، على غرار كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى متوسط الميدان داني سيبايوس، العائد من إصابة أبعدته عن المباريات التسعة الأخيرة لريال مدريد بمختلف البطولات.

وتمكن سيبايوس من فرض نفسه لاعبًا مهمًا في تشكيلة الريال خلال الأشهر الماضية. وإحصائيًا، خاض الدولي الإسباني 31 مباراة بصحبة الفريق الملكي هذا الموسم، مُسهمًا بتمريرتين حاسمتين.

وعرفت قائمة ريال مدريد لمباراة ألافيس أيضًا استمرار غياب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، وحارس المرمى الأوكراني أندري لونين، بداعي الإصابة.

وتُعَدّ مباراة ألافيس الأخيرة لريال مدريد، قبل مواجهة الفريق المُرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُزمعة إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الريال بثلاثية نظيفة.

ويدخل الريال مباراة اليوم، وفي رصيده 63 نقطة من 30 مباراة (19 فوزًا، 6 تعادلات، 5 خسائر)، مُحتلًا المركز الثاني على سلم الليغا، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يقبع ألافيس بالمركز الـ17 (الرابع من القاع)، برصيد 30 نقطة.

ويأمل ريال مدريد العودة إلى سكة الانتصارات من خلال مباراة اليوم، بعدما أخفق الفريق في تحقيق أي فوز بآخر 3 مباريات خاضها في مختلف البطولات (خسارتان، تعادل).

قائمة ريال مدريد لمباراة ألافيس
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران غونزاليس، سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا غولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريغو غوس، إندريك دي سوزا، إبراهيم دياز.
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ريال مدريد بمواجهة ألافيس

الدوري الإسباني

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