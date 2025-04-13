ريال مدريد بمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني اليوم.. هل يعود لسكة الانتصارات؟

وشهدت قائمة لمباراة اليوم حضورًا لافتًا لأبرز نجوم الفريق، على غرار وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى متوسط الميدان داني سيبايوس، العائد من إصابة أبعدته عن المباريات التسعة الأخيرة لريال بمختلف البطولات.وتمكن سيبايوس من فرض نفسه لاعبًا مهمًا في تشكيلة الريال خلال الأشهر الماضية. وإحصائيًا، خاض الدولي الإسباني 31 مباراة بصحبة الفريق هذا الموسم، مُسهمًا بتمريرتين حاسمتين.وعرفت قائمة ريال مدريد لمباراة ألافيس أيضًا استمرار غياب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، وحارس المرمى الأوكراني أندري لونين، بداعي الإصابة.وتُعَدّ مباراة ألافيس الأخيرة لريال مدريد، قبل مواجهة الفريق المُرتقبة أمام الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُزمعة إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الريال بثلاثية نظيفة.ويدخل الريال مباراة اليوم، وفي رصيده 63 نقطة من 30 مباراة (19 فوزًا، 6 تعادلات، 5 خسائر)، مُحتلًا المركز الثاني على سلم ، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يقبع ألافيس بالمركز الـ17 (الرابع من القاع)، برصيد 30 نقطة.ويأمل ريال مدريد العودة إلى سكة الانتصارات من خلال مباراة اليوم، بعدما أخفق الفريق في تحقيق أي فوز بآخر 3 مباريات خاضها في مختلف البطولات (خسارتان، تعادل).حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران غونزاليس، سيرخيو ميستري.خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران غارسيا، روديغر، راؤول أسينسيو.خط الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، ، أوريلين تشواميني، أردا غولر، داني سيبايوس.خط الهجوم: ، ، رودريغو غوس، إندريك دي سوزا، إبراهيم دياز.