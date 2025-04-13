أول طرد لمبابي بقميص ريال مدريد

الحكم سوتو جرادو كان قد أشهر البطاقة الصفراء أولا في الدقيقة 37، بعد تدخل المتأخر على بلانكو، لكن تقنية الفيديو VAR تدخلت لمراجعة اللقطة، ليطلب من الحكم مشاهدة الإعادة على الشاشة.

وبعد مراجعة الحالة، قرر الحكم تصحيح قراره وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مبابي، الذي كان قد بدأ في التوجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، بعدما أظهرت الإعادة تدخله العنيف بباطن القدم على ساق بلانكو، وتحديدا عند منطقة عضلة السمانة.



وهذا الطرد يعد الأول لمبابي بقميص في الليجا.