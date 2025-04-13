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في مباراة الـ10 لاعبين.. ريال مدريد يزيح ألافيس من طريقه ويواصل مطاردة برشلونة
رياضة
2025-04-13 | 12:22
1,285 شوهد
تمكن
ريال مدريد
اليوم الأحد، من هزيمة ألافيس بهدف نظيف في الجولة الـ31 من
الدوري الإسباني
.
وسجل
إدواردو
كامافينجا الهدف الوحيد لريال
مدريد
عند الدقيقة 34 من الشوط الأول، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.
وشهد اللقاء، تلقي الفرنسي
كيليان مبابي
، نجم
ريال مدريد
، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 39 بعد تدخل عنيف على لاعب المنافس،
أنطونيو بلانكو
.
بعد ذلك، أشهر الحكم سوتو جرادو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مانو
سانشيز
في الدقيقة 69، ليُكمل ألافيس اللقاء بعشرة لاعبين، تمامًا مثل
ريال
مدريد.
وبهذا الفوز، وصل ريال مدريد إلى النقطة 66 بالمركز الثاني، خلفا لنادي برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة، فيما تجمد رصيد ألافيس عند الـ30 نقطة بالمركز الـ17.
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