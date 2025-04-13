في مباراة الـ10 لاعبين.. ريال مدريد يزيح ألافيس من طريقه ويواصل مطاردة برشلونة

وسجل كامافينجا الهدف الوحيد لريال عند الدقيقة 34 من الشوط الأول، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.وشهد اللقاء، تلقي الفرنسي ، نجم ، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 39 بعد تدخل عنيف على لاعب المنافس، .بعد ذلك، أشهر الحكم سوتو جرادو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مانو في الدقيقة 69، ليُكمل ألافيس اللقاء بعشرة لاعبين، تمامًا مثل مدريد.وبهذا الفوز، وصل ريال مدريد إلى النقطة 66 بالمركز الثاني، خلفا لنادي برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة، فيما تجمد رصيد ألافيس عند الـ30 نقطة بالمركز الـ17.