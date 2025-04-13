ما مصير مبابي في نهائي كأس الملك؟

خلال مباراة ضد ألافيس مساء الأحد، والتي انتهت بفوز 0/1، قرر كارلو إراحة وجود بيلينغهام تحضيرًا لموقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال، ودفع بمبابي في التشكيلة الأساسية.لكن وجوده في الملعب لم يدم سوى 38 دقيقة، بعدما ارتكب تدخلًا عنيفًا على لاعب ألافيس بلانكو، ليتلقى بطاقة صفراء تحولت إلى حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.الطرد جاء بعد دقائق فقط من تقدم ريال بهدف كامافينغا، ما وضع الفريق في موقف صعب بإكمال اللقاء بعشرة لاعبين.موقف ضبابي للكلاسيكوالطرد لم يكن فقط مؤثرًا في سياق المباراة، بل فتح باب التكهنات حول العقوبة المنتظرة للاعب الفرنسي، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.وبحسب لوائح ، فإن الطرد المباشر يؤدي عادة إلى إيقاف لمباراة واحدة على الأقل، ويمكن أن يمتد إلى ثلاث مباريات إذا اعتُبر التدخل خطيرًا في تقرير الحكم.وقالت إذاعة " " أن اللاعب لم يُصب ولم يُستبدل، وهذا سيؤثر على تقييم العقوبة.وأشارت الإذاعة إلى أن اللائحة تُعاقب تدخل "قوة مفرطة" بالإيقاف لمباراتين فقط، مما يعني أن مبابي سيغيب عن مباراتين في الدوري، لكنه سيكون متاحًا لخوض الملك ضد برشلونة، إلا إذا قررت اللجنة فرض عقوبة من أربع مباريات أو أكثر.وفي حال فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين أو 3 مباريات، فإن مبابي سيغيب عن مواجهات ريال مدريد ضد أتليتك بلباو وخيتافي، وسيلعب نهائي .وسيلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي والمقرر في 26 أبريل على ملعب لا كارتوخا.وإذا قررت اللجنة فرض عقوبة من أربع مباريات أو أكثر في هذه الحالة فقط سيغيب مبابي عن .