درجال: واثقون من تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم

وقال في تصريحات صحفية انه "لا توجد خلافات شخصية داخل الاتحاد، وانما اختلاف في وجهات النظر".وأضاف "واثقون من التأهل إلى رغم صعوبة المهمة"، لافتا الى "اننا نحتاج للهدوء وتجاوز أخطاء مباراتي وفلسطين".واكد "السعي لتعديل بعض نقاط النظام الأساسي".