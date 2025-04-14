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درجال: واثقون من تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم

رياضة

2025-04-14 | 14:24
درجال: واثقون من تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم
3,748 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
اعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، عن ثقته من تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم.

وقال درجال في تصريحات صحفية انه "لا توجد خلافات شخصية داخل الاتحاد، وانما اختلاف في وجهات النظر".
وأضاف "واثقون من التأهل إلى كأس العالم رغم صعوبة المهمة"، لافتا الى "اننا نحتاج للهدوء وتجاوز أخطاء مباراتي الكويت وفلسطين".
واكد "السعي لتعديل بعض نقاط النظام الأساسي".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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درجال

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