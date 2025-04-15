ما هي الثغرة القانونية التي استغلها الاتحاد العراقي لفسخ عقد كاساس؟

وكان قد أقال فور انتهاء مباراة وفلسطين في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال، لكنه تأخر بالإجراءات الرسمية لحين إكمال الدراسة القانونية للعقد وتفاصيله، ومحاولة إيجاد ثغرة قانونية تتيح له ذلك، ليقوم بها بأقل الخسائر.وذكر الاتحاد العراقي في بيان رسمي: "يعلن قراره بفسخ عقد المدرب الإسباني غارسيا ومساعديه، وذلك بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد ، وتم إشعار فيفا رسميًّا بذلك، وبما يحفظ الحقوق القانونية للاتحاد أمام الجهات المختصة".واعتمد الاتحاد العراقي على المادة 14 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي، وبذلك قرر فسخ عقد المدرب خيسوس كاساس ومساعديه بسبب إخلالهم بهذه المادة، مستغلًّا عدم تبليغ الكادر التدريبي للاتحاد العراقي بمغادرة العراق وعدم امتثالهم لإنذارات وإشعارات الاتحاد الموجهة إليهم، بالتالي سيساهم هذا الأمر في تقوية موقف الاتحاد العراقي في مفاوضاته مع الإسباني، والبدء بصفحة المفاوضات مع المدرب الجديد، بحسب winwin.كما ان المدرب الإسباني سيأتي إلى العاصمة لمناقشة العقد مع المحامي الخاص به، حيث سينظر المدرب إلى الجوانب القانونية في العقد، ومن المؤمل أن يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العراقي لإنهاء العقد مقابل 300 ألف دولار، بدلًا من دفع الشرط الجزائي كاملًا والبالغ نصف مليون دولار، وقد يكون هو الحل الوسط والأنسب للطرفين على الرغم من أن الاتحاد العراقي يسعى إلى إنهاء العقد مقابل 250 ألف دولار فقط، لكن فارق الـ50 ألفًا لن يكون مشكلة بالنسبة للاتحاد العراقي.ويسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تسمية مدرب جديد لأسود بدلًا من المدرب الإسباني، إذ تنتظر المنتخب العراقي مباراتان مهمتان أمام والأردن في الجولتين التاسعة والعشرة من تصفيات المونديال يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل.