بيلينجهام: سمعت كلمة "الريمونتادا" مليون مرة

وكان ، قد خسر مباراة الذهاب على ملعب الإمارات (3-0).وقال بيلينجهام، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في البرنابيو الأجواء دائمًا مذهلة، والطاقة معدية. نحن نشعر بها، وتُخرج أفضل ما لدينا. لا نحتاج أن نطلب من جماهير شيئًا لم يفعلوه من قبل. الأمر يعتمد علينا، يجب أن نشعر بطاقة الجماهير ونعطي كل ما لدينا كي يشعروا بالفخر".وسئل بيلينجهام "ما هي الكلمة الأكثر تكرارًا في الملابس هذه الأيام؟".. ورد قائلا ضاحكًا: "(الريمونتادا).. لقد سمعتها مليون مرة هذا الأسبوع. هذا يمنحنا دافعًا كبيرًا. إنها ليلة مصممة خصيصًا لريال مدريد. أعتقد أنه لا يمكننا إضافة شيء أكثر خصوصية من ذلك".وقال جود عندما سئل "هل تعرف قصة الريمونتادات في الثمانينيات؟": "حسنًا، لقد حدثني أحدهم يومًا عن مباراة أندرلخت، وشاهدت فيديوهات على . هذا مصدري هذه الأيام. شاهدت الريمونتادات الحديثة والقديمة، ونريد أن نضيف هذه أيضًا. لا يوجد شيء لم نفعله في دوري الأبطال".وأضاف "هذا عالم كرة القدم. من الطبيعي أن تحدث لحظات توتر في الملعب، فالمشاعر تكون في قمتها. لدينا علاقة مختلفة. علينا أن نكون صادقين ومنفتحين مع بعضنا البعض. أنتم كإعلام تعطون للأمر أهمية أكثر مما نعطيه نحن".وتابع "بالنسبة للقوة الذهنية، لا يمكنك دخول مباراة كهذه إلا بنسبة جاهزية تبلغ 100%. نحن جاهزون ومتحمسون، وننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر".وسئل بيلينجهام "ما رأيكم في الجدل حول أنكم لا تركضون كثيرًا؟".. وأجاب: "صحيح أنه كلما ركضت أكثر، زادت احتمالاتك. نعم، هذا يؤثر في أسلوب اللعب. لكن نفس الشيء حدث الموسم الماضي: لم نكن من أكثر الفرق ركضا، ومع ذلك فزنا بدوري الأبطال. يجب أن نعرف كيف ومتى نركض. غدًا سنرغب في الركض أكثر، ونتمنى أن يكون لدينا خطة أفضل لذلك".واستمر: "الجماهير بدأت تؤمن بالريمونتادا يوم الأربعاء... متى بدأ الفريق يؤمن بها؟.. بعد المباراة كان الأمر صعبًا، لكن مع الوقت ومع الثقة التي لدينا، بدأنا نشعر أننا جزء من هذا. هذه الثقة تنتقل إليك وتجعلك تشعر براحة أكبر مع الوضع".وأردف: "اللاعبون سيبذلون كل شيء. لقد شهدنا ليالٍ سحرية في البرنابيو ونؤمن بأننا قادرون على تقديم أداء أفضل. علينا أن نرفع مستوى التركيز، وسنكون هناك بالتأكيد. لسنا أغبياء، لكننا نثق في قدراتنا. آرسنال لم يفاجئنا كثيرًا. ما فاجأنا حقًا هو عدد الأخطاء، لكنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع".وختم: "مباريات الليجا مختلفة. لعبنا مباريات لم نكن في أفضل حال خلالها، ومع ذلك وجدنا طريقة للفوز. غدًا يجب أن نسجل هدفين، وندرك تمامًا أنه يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا. لكننا لا نقلق بشأن ما حدث في الشهرين الأخيرين".