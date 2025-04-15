دهوك يتوج بطلا لدوري أبطال الخليج

توج فريق العراقي بطلا لدوري أبطال على حساب .

وفاز صقور الجبال بهدفين لهدف خلال اياب النهائي الذي اقيم، الثلاثاء، في .

وبهذا الفوز يحقق فريق اللقب الخليجي للمرة الاولى في تاريخه وتاريخ .