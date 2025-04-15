دهوك يتوج بطلا لدوري أبطال الخليج

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفجير مخلفات حربية في البصرة صباح الأربعاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522659-638803373324078677.jpg
دهوك يتوج بطلا لدوري أبطال الخليج
رياضة
2025-04-15 | 14:04
المصدر:
السومرية نيوز
4,387 شوهد
توج فريق
دهوك
العراقي بطلا لدوري أبطال
الخليج
على حساب
القادسية
الكويتي
.
وفاز صقور الجبال بهدفين لهدف خلال اياب النهائي الذي اقيم، الثلاثاء، في
ملعب دهوك
.
وبهذا الفوز يحقق فريق
دهوك
اللقب الخليجي للمرة الاولى في تاريخه وتاريخ
العراق
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
التعادل يحسم لقاء دهوك والقادسية في أبطال الخليج
14:44 | 2025-04-08
دهوك يتجاوز الاتفاق ويتأهل لنهائي أبطال الخليج
16:03 | 2025-03-12
دهوك يهزم أهلي صنعاء بثلاثية في "أبطال الخليج"
15:14 | 2025-02-04
اليوم.. دهوك يسعى لبلوغ نهائي أبطال الخليج أمام الاتفاق
04:00 | 2025-03-12
دهوك
دوري أبطال الخليج
+A
-A
اخترنا لك
الزوراء يسعى للصدارة اليوم.. إليك جدول مباريات الجولة 28 من "دوري النجوم"
03:01 | 2025-04-16
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
16:57 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
16:52 | 2025-04-15
واشنطن: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا
15:27 | 2025-04-15
مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام دورتموند
14:33 | 2025-04-15
الإعلان عن مدة إيقاف مبابي
13:57 | 2025-04-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية تصدر تقريرا هاما بشأن يوم غد
محليات
24.71%
10:40 | 2025-04-14
الانواء الجوية تصدر تقريرا هاما بشأن يوم غد
10:40 | 2025-04-14
رسميًا.. تحديد أوقات مباريات العراق أمام كوريا والأردن بتصفيات كأس العالم
رياضة
23.95%
04:49 | 2025-04-14
رسميًا.. تحديد أوقات مباريات العراق أمام كوريا والأردن بتصفيات كأس العالم
04:49 | 2025-04-14
موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق
محليات
16.89%
12:15 | 2025-04-14
موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق
12:15 | 2025-04-14
تحذير هام من الانواء الجوية للعراقيين
محليات
15.87%
10:01 | 2025-04-14
تحذير هام من الانواء الجوية للعراقيين
10:01 | 2025-04-14
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
فن وثقافة
9.8%
06:18 | 2025-04-15
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
06:18 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
محليات
8.78%
02:27 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
02:27 | 2025-04-15
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"خروف أبو الذيل".. دخول شحنات أغنام "غريبة" الى بغداد (فيديو)
03:11 | 2025-04-16
الهايبر ماركت... تخفيضات بـ40% لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية
14:29 | 2025-04-15
كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات
09:26 | 2025-04-15
بعد ترديده "البيعة".. الإطاحة بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين
08:54 | 2025-04-15
أموال طائلة تبخرت بحجة تقديم الخدمات في قضاء الحسينية... والخدمات مفقودة!
08:08 | 2025-04-15
مواطنون مهددون بقطع ارزاقهم.. قلق ينتاب عددا من أبناء الديوانية
07:19 | 2025-04-15
استحداث تلعفر كمحافظة اسوة بحلبجة يشعل الخلاف.. وتلويحات بالطعن بجلسة البرلمان
04:40 | 2025-04-15
أمطار بكركوك وشوارع تغرق في أربيل (فيديو)
04:38 | 2025-04-15
نائب الرئيس الأمريكي يحطم كأس بطولة جامعية (فيديو)
03:36 | 2025-04-15
شاهد.. العاصفة الترابية تتسبب بكارثة
14:01 | 2025-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.