مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام دورتموند

وشهد تشكيل برشلونة مفاجأة بإجلاس على مقاعد البدلاء، والدفع بفيرمين بدلا منه في وسط الملعب.كما اختار فليك الدفع بجيرارد كظهير أيسر، في ظل غياب للإصابة.وجاء تشكيل برشلونة كاملًا كالآتي:حراسة المرمى: .خط الدفاع: مارتن - أراوخو - كوبارسي - كوندي.خط الوسط: دي يونج - - جافي.خط الهجوم: - - .على الجانب الآخر، جاء تشكيل بقيادة المدرب على النحو التالي:حراسة المرمى: كوبيل.خط الدفاع: أنتون - سولي - بنسبعيني.خط الوسط: كوتو - نيميتشا - جروس - سيفينسون.خط الهجوم: بيير - أديمي - جيراسي.يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الأولمبي، انتهت بفوز برشلونة (4-0).