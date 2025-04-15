واشنطن: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا

أكدت ، الثلاثاء، أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما اشارت الى أن أي اتفاق مع يجب أن يضع إطارا للسلام.

وقالت الخارجية الأمريكية، "هدفنا واضح كما قال ويتكوف وهو أن أي اتفاق مع لن يكتمل إلا إذا رعاه الرئيس ".

وأضافت "أي اتفاق مع إيران يجب أن يضع إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، مشددة " لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أو برنامجا لتخصيب اليورانيوم".

وتابعت الخارجية الأمريكية، "سنحارب معاداة السامية بعزم لا يتزعزع وسندافع عن سلامة وأمن اليهود في كل مكان"، مضيفة "الوزير روبيو أكد خلال زيارته الأخيرة إلى التزامنا الكامل تجاه ".