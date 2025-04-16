اليوم.. ريال مدريد من اجل الريمونتادا ضد أرسنال وبايرن ميونخ للثأر أمام إنتر

حقق فوزًا كبيرًا في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة، شهدت تألقًا خاصًا من النجم ديكلان رايس، الذي تمكن من تسجيل ثنائية من ركلتين حرتين ثابتتين، في الوقت الذي أضاف فيه ميكيل ميرينو الهدف الثالث، ليزيد من معاناة العملاق هذا الموسم.لكن مهمة في الحصول على ريمونتادا مجنونة اعتاد القيام بها في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها، قد لا تكون خطوة سهلة هذه المرة، خاصة أن العملاق الملكي لم يسبق له الفوز على أرسنال في المسابقة، بعد أن التقى الفريقان في 3 مواجهات سابقة، انتصر "الغانرز" في لقاءين، وتعادلا في مواجهة واحدة.ومن المنتظر أن يفتقد ريال ، خدمات الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في لقاء الذهاب بين الفريقين، في الوقت الذي يغيب فيه فيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو إلى جانب داني كارفاخال وأندري لونين للإصابة، أما أرسنال فيفتقد خدمات غابرييل جيسوس وكاي هافيرتز إلى جانب لاعبين آخرين بسبب الإصابة.من جانبه، يسعى لتعويض الهزيمة التي تلقاها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، أمام إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد، عبر تحقيق انتصار مجنون في الأراضي الإيطالية خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب سان سيرو.لا يبدو بايرن ميونخ في أفضل أحواله، وسط جدل كبير يلاحق قدرات المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، كما أن صفوفه تفتقد خدمات العديد من اللاعبين البارزين على رأسهم جمال موسيالا، ألفونسو ديفيز، دايوت أوباميكانو، والحارس الأسطوري مانويل نوير.من جانبه، يعيش إنتر ميلان أوقاتًا مثالية وضعته على قمة ترتيب برصيد 71 نقطة، الأمر الذي يمنحه فرصة التركيز في دوري أبطال أوروبا، والقتال من أجل التأهل إلى نصف النهائي أمام العملاق البافاري.يملك إنتر ميلان كل ما يلزم من أجل حجز بطاقة التأهل، خاصة بعد الفوز خارج قواعده على المنافس الألماني، معتمدًا بصورة كبيرة على قدرات الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ومنظومة تكتيكية تجعله مرشحًا لا يمكن تجاهله من أجل حصد اللقب.جدير بالذكر أن برشلونة وباريس حجزا في وقت سابق بطاقات التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الجارية، بعد تجاوز عقبة بوروسيا وأستون فيلا على التوالي، بانتظار اكتمال أضلاع المربع بعد انتهاء منافسات الليلة من المسابقة الأوروبية الشهيرة.