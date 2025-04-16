النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة مدني وفتاة بحادثين منفصلين في بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522776-638804194791122438.jpg
النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي
رياضة
2025-04-16 | 12:56
232 شوهد
أفادت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن
مويسيس كايسيدو
لاعب وسط
تشيلسي
دخل دائرة اهتمام
نادي النصر السعودي
للتعاقد معه اعتباراً من الصيف المقبل.
ويقضي كايسيدو موسمه الثاني مع
تشيلسي
بعد وصوله من
برايتون
آند هوف ألبيون مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، ما جعله أحد أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وهو موجود في قائمة أهداف
نادي النصر
الذي يستعد للتعاقد مع لاعبين محتملين عندما يفتح سوق الانتقالات الصيفي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن نادي النصر ينظر إلى
الدوري الإنجليزي الممتاز
للتعاقد مع لاعبين بارزين.
ويهتم النصر بضم لاعب خط وسط جديد، حيث يُعد كايسيدو هدفاً مثالياً للنادي.
وانضم كايسيدو إلى تشيلسي صيف 2023 ويتبقى له ست سنوات في عقده الممتد لثماني سنوات، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.
ويعد اللاعب الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 23 عاماً، الوحيد الذي بدأ في كل مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مانشستر سيتي يسعى لصفقة مدوية بضم نجم برشلونة
05:58 | 2025-03-21
مدرب النصر السعودي في خطر لهذا السبب
14:19 | 2025-01-18
نبأ صادم عن نجم تشيلسي
08:18 | 2025-02-13
مواجهة "نارية" بين النصر والهلال في الدوري السعودي اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
05:36 | 2025-04-04
مويسيس كايسيدو
النصر السعودي
+A
-A
اخترنا لك
قرار مفاجئ يصدم ياسين بونو
16:29 | 2025-04-16
الزوراء يهزم الكرمة ويحلق عاليا بصدارة الدوري
14:24 | 2025-04-16
نائب ينتقد حكومة إقليم كردستان: لم تلتزم ببنود الموازنة
14:06 | 2025-04-16
فينيسيوس ومبابي يقودان الريال أمام آرسنال
13:48 | 2025-04-16
تشكيلة مدريد الأساسية لمواجهة أرسنال
13:28 | 2025-04-16
القصة الكاملة حول وفاة لاعب دولي عالمي سقط من مبنى سكني
12:34 | 2025-04-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
فن وثقافة
23.36%
06:18 | 2025-04-15
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
06:18 | 2025-04-15
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
فن وثقافة
17.18%
14:25 | 2025-04-15
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
14:25 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
محليات
16.35%
02:27 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
02:27 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
رياضة
14.79%
16:52 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
16:52 | 2025-04-15
خبر سار يخص الدولار
اقتصاد
14.26%
09:52 | 2025-04-16
خبر سار يخص الدولار
09:52 | 2025-04-16
انخفاض سعر الدولار في بغداد
اقتصاد
14.06%
10:10 | 2025-04-15
انخفاض سعر الدولار في بغداد
10:10 | 2025-04-15
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. فاجعة في البصرة
11:40 | 2025-04-16
فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف
03:30 | 2025-04-16
نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات
03:30 | 2025-04-16
"خروف أبو الذيل".. دخول شحنات أغنام "غريبة" الى بغداد (فيديو)
03:11 | 2025-04-16
استغلال القانون.. اعتداء منتسبين على أهالي "الكسرة"
02:27 | 2025-04-16
مخصصات لكوادر تركية لا اساس لوجودها.. شبهات فساد بـ60 مليار دينار سنويا!
01:24 | 2025-04-16
الهايبر ماركت... تخفيضات بـ40% لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية
14:29 | 2025-04-15
كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات
09:26 | 2025-04-15
بعد ترديده "البيعة".. الإطاحة بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين
08:54 | 2025-04-15
أموال طائلة تبخرت بحجة تقديم الخدمات في قضاء الحسينية... والخدمات مفقودة!
08:08 | 2025-04-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.