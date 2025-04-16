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النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي

رياضة

2025-04-16 | 12:56
النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي
232 شوهد

أفادت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي دخل دائرة اهتمام نادي النصر السعودي للتعاقد معه اعتباراً من الصيف المقبل.

ويقضي كايسيدو موسمه الثاني مع تشيلسي بعد وصوله من برايتون آند هوف ألبيون مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، ما جعله أحد أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وهو موجود في قائمة أهداف نادي النصر الذي يستعد للتعاقد مع لاعبين محتملين عندما يفتح سوق الانتقالات الصيفي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن نادي النصر ينظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع لاعبين بارزين.
ويهتم النصر بضم لاعب خط وسط جديد، حيث يُعد كايسيدو هدفاً مثالياً للنادي.
وانضم كايسيدو إلى تشيلسي صيف 2023 ويتبقى له ست سنوات في عقده الممتد لثماني سنوات، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.
ويعد اللاعب الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 23 عاماً، الوحيد الذي بدأ في كل مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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مويسيس كايسيدو

النصر السعودي

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