آرسنال يهزم الريال ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال

وسجل لآرسنال ساكا في الدقيقة 65، ومارتينيلي (90+3)، بينما سجل للريال في الدقيقة 67.وفاز آرسنال في المباراتين بنتيجة (5-1)، ليضرب موعدًا مع الفرنسي في نصف النهائي.