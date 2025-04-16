إنتر يتخطى بايرن ويضرب موعدا مع برشلونة بدوري الأبطال

واستفاد "النيراتزوري" من فوزه ذهابا في بنتيجة 2-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (4-3).وتقدم أولا عبر مهاجمه في الدقيقة 52 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لكن أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 58، بعد متابعته لركنية نفذها ديماركو ببراعة.وبعدها تقدم إنتر عبر المدافع بافار في الدقيقة 61، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من تشالهان ، وأعاد إيريك داير الأمل للبايرن بإدراك التعادل في الدقيقة 76 بضربة رأسية رائعة.وبهذه النتيجة، ضرب إنتر موعدا في الدور نصف النهائي مع برشلونة، الذي حجز مقعده في المربع بعد تفوقه على بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين.