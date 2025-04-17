الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات "مرتقبة" اليوم

ويلتقي الطلبة مع ضيفه الكهرباء على في تمام الساعة الخامسة عصراً، ويضيف مواجهة مهمة تجمع بين فريقي وكربلاء في في تمام الساعة الخامسة عصراً.وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع صاحب الأرض والجمهور فريق مع حامل اللقب فريق الشرطة على أديم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.